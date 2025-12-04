臺南打造兒童視力保健網 學童視力保健成效佳

面對學童長時間近距離用眼的日常現況，臺南市多年投入兒童視力保健系統建構，從幼兒園一路延伸至國中階段，成果已逐步顯現。最新113年視力篩檢結果顯示，臺南市4歲與5歲幼兒的近視率分別僅4.14%與4.22%，明顯低於國健署公布之5–14%的全國參考值；教育局統計也指出，本市國小與國中裸視視力不良率分別為43.85%與70.57%，皆優於全國平均，顯示跨局處合作與校園衛教已產生具體成效。

衛生局表示，臺南市的視力保健策略以「早期發現、精準轉介」為核心，滿4歲及5歲幼兒皆接受視力篩檢，並完整落實後續追蹤。學校端除配合教育局強化檢查作業，亦將健康促進課程結合正確用眼觀念，鼓勵學生增加日照與戶外活動時間。此外，市府積極鏈結幼兒園、學校、社區、小兒科診所與藥局等場域，共同推廣近視防治知識，提高家長與照顧者的健康識讀能力。為提升現場辨識能力，市府將於114年辦理幼托教保人員視聽力保健課程，讓第一線工作者能更早發現異常、協助轉介，擴大兒童視力保護網絡的完整性。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，視力保健不是短期工作，而是需要生活習慣與環境支持共同累積的結果。臺南市近年在視力指標的穩定進步，源於家長、校園與醫療端的同步投入。市府將持續提升篩檢量能、精進轉介流程並加強宣導，鼓勵學童降低近距離用眼、增加戶外時間，以減少高度近視風險。

衛生局提醒家長，日常可落實「每日戶外至少2小時」與「近距離用眼30分鐘、休息10分鐘」原則，並避免幼兒過度使用3C產品。市府也將延續跨局處整合，打造更健康友善的學習環境，陪伴每位孩子在清晰視界中安心成長。

圖說：臺南市衛生所結合兒童門診向家長進行視力保健宣導，提升家長對幼兒近視防治的認識。(圖片來源/南市衛生局提供)

臺南市衛生所結合兒童門診向家長進行視力保健宣導，強調戶外活動與正確用眼習慣，提升家長對幼兒近視防治的認識。

更多品觀點報導

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購 廚房家電限時閃購

南市提升登革熱防疫戒備 跨局處總動員強化巡查

