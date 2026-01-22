臺南指標社宅宜居小東申租 熱烈

南市長黃偉哲偕同副秘書長兼都發局代理局長林榮川及設計建築師林洲民現勘小東宜居社宅，視察建築細部、公共空間配置及各房型內部空間。（記者李嘉祥攝）

臺南市社會住宅指標案件「宜居小東」於今年一月截止受理申請，預計六月起陸續入住，招租戶數三七六戶，申請案件高達三千一百五十件，反應熱烈；為確保工程品質與入住安全，市長黃偉哲昨（廿二）日偕同副秘書長兼都市發展局代理局長林榮川及設計建築師林洲民現勘看箱，視察建築細部、公共空間配置及各房型內部空間，期儘速辦理抽籤作業讓市民入住。

市長黃偉哲表示，臺南社宅政策從賴清德總統擔任市長時開始規劃，目前已進入收成期，感謝中央與地方合作打造符合居住正義的社宅，市府各局處努力完善社宅機能，政府也推出包租代管及租金補貼等政策；「宜居小東」社宅位於小東路地下道旁，鄰近臺南公園、火車站、成功大學及成大醫院，環境便利、施工品質優良，並配合中央婚育家庭租屋政策推出「婚育戶保障十%」方案。

林榮川代理局長說明「宜居小東」為市府興辦的第三座社宅，屬市府自辦興建的公共工程，一樓設置幼兒園、日照中心及店鋪空間，地下停車場由交通局委外經營公共停車場，建築與空間規劃兼顧生活機能與社會照顧需求，可滿足不同年齡層住戶，也讓社宅成為與社區共融、共好的生活場域，自規劃興辦以來即獲得高度關注，是臺南社宅重要指標案件。

林榮川強調，市府近年穩健推動社宅建設與營運，從規劃、興建到入住管理，累積經驗並擴大供給量能，未來會持續打造安全、可負擔且具品質的居住選擇，讓社宅政策持續前進，照顧更多有居住需求的市民。