臺南推三條低碳遊程 虎頭埤完成全台首件景區碳盤查並取得國際認證

【記者蔡富丞/臺南報導】臺南市政府觀光旅遊局今（3）日公布三條新規劃的低碳旅遊遊程，同時宣布虎頭埤風景區完成全台首件景區旅客碳足跡盤查，並獲國際黃金標準（Gold Standard）核發碳註銷證明。市府表示，此舉象徵臺南在永續觀光發展上邁入新階段，也意味城市在旅遊產業上正式與國際 ESG 標準接軌。

▲圖說：黃偉哲強調，未來市府將持續規劃多元低碳遊程，讓臺南成為國內外旅客體驗永續旅行的首選城市，同時也要歡迎旅行社及各大企業辦理員工旅遊可選擇臺南的低碳遊程，公私協力、共同打造淨零碳排的永續旅遊環境。

三條遊程亮相 旅遊碳排較一般自駕減少四成以上

市府指出，本次規劃的三條低碳遊程依據運具選用、在地活動與用餐安排等面向進行碳排估算，結果均較一般自駕行程減少約 40% 至 46%。

行程一、八景虎頭埤 × 大坑農場 × 新化老街（2日）

結合太陽能船、生態導覽與香籤手作等體驗，碳排自一般的 141.25 kg/人降至 75.76 kg/人，減碳 46%。

行程二、十鼓文創 × 安平文化 × 水凝膠 DIY（2日）

以高鐵與台灣好行為主要運具，搭配市區古蹟與文創體驗，碳排較自駕減少 40%。

行程三、關子嶺泥漿浴 × 菁寮無米樂（2日）

串連泥漿溫泉、水火同源、無米樂社區與鐵道園區等景點，碳排量降低 43%。

觀旅局指出，此次的遊程規劃除降低整體移動距離，也增加小眾景點與在地農食元素，盼以示範方式帶動業者共同投入永續旅遊設計。

▲圖說：虎頭埤風景區成為全臺第一個完成景區碳盤查的場域，透過計算每位造訪虎頭埤的旅客碳排量為0.3公斤。

虎頭埤成全台首例 每位旅客碳排量 0.3 公斤

觀光旅遊局長林國華表示，虎頭埤風景區為臺灣第一座水庫，此次也是全台第一個完成景區旅客碳足跡盤查並取得國際黃金標準碳註銷證明的場域。依盤查結果，每名旅客進入景區產生的碳排約 0.3 公斤。

林國華表示，虎頭埤案例證明地方政府、民間協會、學術單位與碳權機構合作的可行性；未來市府將持續推動更多景區導入盤查制度，並協助業者建立低碳旅遊模式。

台南市府：可提供企業 ESG 旅遊需求 低碳遊程可納入永續報告書

市長黃偉哲表示，永續旅遊已成為全球趨勢，臺南在文化與自然資源上具備發展示範場域的條件。市府後續將持續推出多元低碳遊程，鼓勵旅行社與企業在規劃員工旅遊時，選擇具碳註銷證明的行程，並可作為 ESG 永續報告書中的自願性減碳成果。

依循巴黎奧運 ARO 模式 旅遊流程具備國際接軌性

此次虎頭埤與三條遊程的規劃、盤查與碳權抵銷皆依循巴黎奧運採用的「ARO 模式」，分別為 Avoid（避免）、Reduce（減量）與 Offset（抵銷）。流程由台灣觀光創新協會負責業者輔導及遊程碳足跡計算，並由臺北城市科技大學永續觀光研究中心查核，最後由禾豐碳中和公司購買碳權並完成註銷。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，觀光業每年約占全球碳排放 8%，未來永續旅遊將成為市場主流。臺南此次示範顯示台灣已具備依國際標準打造低碳旅遊商品的能力，可望推動更多城市與景區跟進。