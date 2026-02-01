臺南推動女力交流 婦女新知三會走入楠西體驗女性參與實踐

記者許旗成/台南報導

為促進跨區域婦女組織交流，並深化地方文化與社區治理的對話，臺南市政府客家事務委員會委託國立高雄科技大學執行「臺南原鄉客家聚落青年駐地工作站計畫」，於今日(2/1)辦理「楠西再生．關懷小旅行」活動，邀請高雄市婦女新知協會、台北市婦女新知協會及婦女新知基金會共25位成員走入楠西，透過場域踏查與深度交流，認識客庄生活樣貌，並從女性公共參與的視角，探討地方治理與社區發展的多元可能。

臺南市政府市長黃偉哲表示，客家文化的保存與客庄發展，仰賴社區長期的投入與生活實踐，而女性在其中往往扮演關鍵角色；市府透過小旅行形式，引導不同城市與組織走進客庄，從日常治理、文化行動與照顧經驗中，看見女性參與公共事務的多元樣貌，也呼應臺南市持續推動性別平權、支持婦女團體發展，並強化女性社會參與的施政方向。

本次小旅行行程結合文化導覽、產業踏查與社區交流，除走訪鹿陶洋江家古厝、果農之家、安心棗園等地，更特別拜訪「楠西社區發展協會」；該協會甫榮獲衛生福利部114年社區金點獎肯定，並長期以女性為核心，推動社區照顧、公共參與及文化行動。參訪過程中，婦團成員與社區夥伴就女性在基層治理中的角色、生活經驗如何轉化為公共行動，以及社區組織的運作實務進行交流與互動，深化對地方治理與性別參與的理解。

來自三個婦女新知單位的代表亦對本次交流給予高度肯定，高雄市婦女新知協會理事長吳惠玲、台北市婦女新知協會理事長袁秀慧及婦女新知基金會董事長郭怡青表示，楠西社區以生活為核心的治理模式，讓女性長期累積的照顧與組織經驗得以轉化為公共行動，提供其他城市社區寶貴的學習與對照，也為婦女團體跨區交流創造了具體而深刻的對話基礎。

臺南市政府客家事務委員會主委陳新裕表示，市府透過駐地工作站長期陪伴在地，其中楠西社區發展協會更於去年接連獲得文化部、衛福部肯定，展現深耕地方的實質成果；楠西甫走過地震災後復原階段，更凸顯女性在照顧、組織與公共行動中的溫柔韌性，未來將持續串連不同城市與社群的女性力量，深化文化交流與地方合作，推動客庄創生與社區共生的長期發展。