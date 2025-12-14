臺南推動無塑生活圈 有成

臺南市推動無塑生活圈有成，市場及夜市店家提供各項優惠響應，吸引一萬一千餘人次民眾參與，明年將擴大推動範圍。



（記者李嘉祥攝）

▲臺南市推動無塑生活圈有成，市場及夜市店家提供各項優惠響應，吸引一萬一千餘人次民眾參與，明年將擴大推動範圍。



（記者李嘉祥攝）

臺南市政府環保局今年積極執行無塑生活圈計畫，加強市場及夜市源頭減量措施，帶動市民養成自備環保袋、容器及餐具習慣；活動期間累計減少逾十點五萬個一次性塑膠袋、一千餘公斤二氧化碳當量。

北區開元市場、下營區下營市場七十四家攤商，小北觀光夜市卅六間店家響應「臺南減廢日」，提供加量、折扣、贈品等優惠，每月並加碼限量活動及抽獎，吸引一萬一千餘人次參與，展現對減塑政策的支持；環保局也補助小北觀光夜市十四間店家逾一百四十組重複使用餐具。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，市府將持續推動減塑政策，鼓勵市民從日常實踐少用、自備、再使用理念，減少塑膠垃圾守護地球。

環保局代理局長許仁澤說，明年起將擴大無塑生活圈推動範圍，納入更多市場、商圈及夜市店家，建立重複使用容器循環系統，並導入智慧回收與數位集點措施及與學校、企業及社區合作，深化減塑教育。