臺南推動猛禽棲架強化生物防治 打造永續友善農地

為兼顧農作生產安全與生態保育，臺南市政府農業局近年積極運用生物防治策略，在東山、官田、大內與關廟等地農田設置共10座猛禽棲架，鼓勵猛禽以自然方式控制田間鼠害，減少農藥使用，讓農地朝向更永續的方向前進。

圖說：尹俊凱先生說明猛禽棲架設置方式(圖片來源/臺南市農業局提供)

農業局長李芳林指出，近年農民面臨野生動物危害問題愈趨嚴重，包括田鼠、松鼠及部分鳥類，都可能造成作物損傷。為重建健康且穩定的農田食物鏈，農業局自112年起在重點區域推動架設猛禽棲架，提供猛禽安全停棲點，增加牠們在農田活動的頻率，協助抑制鼠害並降低農損。

廣告 廣告

除了政府設置的棲架外，當地農民亦自主響應，在東山、官田與關廟再增設了11座棲架，逐步形成一張自然防治的生態網絡。初步監測顯示，棲架設置後猛禽停棲率明顯提升，防治效益逐步展現，未來化學藥劑的使用量也可望減少。

農業局表示，後續將持續追蹤棲架的使用狀況，並研議擴大設置範圍，同步推動社區與學校教育，提升民眾對農田生態的理解與參與，共同打造在地農民、生態與環境三方共好的永續農業景觀。

更多品觀點報導

台南優質虱目魚再升級 五大飯店攜手推出創意料理

米香四溢無米樂故鄉 走進後壁頂長社區的幸福農村日常

