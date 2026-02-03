臺南推山城走春景區串連漫遊路線

南市經發局副局長蕭富仁與楠西、玉井、東山及白河山城地區代表介紹走春景區串連漫遊路線與在地物產，邀大家新春走訪臺南後山，度過充滿年味的山城假期。（記者李嘉祥攝）

▲南市經發局副局長蕭富仁與楠西、玉井、東山及白河山城地區代表介紹走春景區串連漫遊路線與在地物產，邀大家新春走訪臺南後山，度過充滿年味的山城假期。（記者李嘉祥攝）

為迎接農曆春節連假，臺南市政府經濟發展局攜手楠西、玉井、東山及白河等山城地區，整合自然景觀、在地產業與特色活動推出「山城走春景區串連」漫遊路線，並邀各區代表介紹特色遊程與特色物產；市長黃偉哲邀全國民眾新春走訪臺南後山，感受慢活、療癒且充滿年味的山城假期。

廣告 廣告

經發局長張婷媛表示，各大商圈春節規劃多元遊程與走春活動，特別推薦楠西商圈「楠西深度小旅行」、玉井商圈「來去逛方舟淺山特色市集」遊程、白河商圈年貨大街及關子嶺商圈春節溫泉行旅；東山區結合咖啡文化與淺山景觀，串聯多家特色店家與休憩據點，展現物產特色，各區均提供食、宿、遊、購融合式體驗，歡迎春節期間走訪臺南山城商圈，感受山城獨有的悠閒風情。

經發局副局長蕭富仁說，為帶動春節人潮與地方商機，經發局同步串連在地商圈、市集及特色店家，鼓勵安排二日以上行程，透過住宿、餐飲及伴手禮消費體驗山城生活樣貌；二月十七日至十九日（大年初一至初三）亦歡迎民眾前往中西區孔廟商圈欣賞春節街道佈置、暢遊創意市集，有機會領取財神紅包。

蕭富仁副局長指出，除山城商圈系列活動，新化年貨大街將於十至十五日登場，廣受好評的「臺南購物節」好禮月月抽及加碼抽獎活動持續至三月一日；相關活動資訊與建議旅遊路線將陸續公布於市府及各區公所官方平台，歡迎市民與遊客春節全臺南走透透，逛美景、安心消費、抽好禮，以滿滿好運迎接金馬年。