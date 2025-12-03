臺南推3大低碳遊程 永續旅遊與國際接軌

記者王勇智／臺南報導

臺南市政府今（3）日於永華市政中心召開記者會，發表3條全新低碳旅遊遊程，為永續旅遊開啟新里程；同時宣布虎頭埤風景區完成全臺首例「景區旅客碳足跡計算」，並取得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明，代表臺南永續旅遊成果正式與國際接軌。

此次推出的3條低碳遊程，分別鎖定生態體驗、文創城市探索與特色溫泉文化，全面採用低碳運具、在地食材與環保旅宿，使旅遊碳排大幅下降。虎頭埤、新化與大坑結合生態導覽、太陽能船與香籤製作等活動，讓旅客在兼顧文化與自然體驗的同時，可比一般自駕減少46%的碳排。

文創與市區遊程則以古蹟巡禮、安平文化與十鼓互動為主軸，透過高鐵與臺灣好行組合，使旅客碳排減少40%。另結合關子嶺泥漿浴、菁寮無米樂文化與鐵道園區的深度旅行，也能減少43%的碳排量，讓旅客以更環保的方式認識臺南。

臺南市觀旅局指出，虎頭埤成為全臺第1個完成景區碳盤查並取得國際黃金標準碳註銷證明的場域別具意義，計算顯示，每位旅客造訪虎頭埤僅產生約0.3公斤碳排，也證明地方政府結合產官學與民間資源，推動永續旅遊具高度可行性。

此次遊程規劃依循巴黎奧運採用的ARO模式（Avoid 避免、Reduce減量、Offset 抵銷）打造。由臺灣觀光創新協會輔導業者進行遊程規劃與碳足跡計算，再由臺北城市科大永續觀光研究中心查核，最後委由禾豐碳中和公司購買國際黃金標準碳權完成註銷。

臺南市長黃偉哲表示，旅遊難免產生碳排，重點不在追求零排放，而是在可行範圍內選擇碳排最低的方式。臺南率全臺之先取得國際GS減碳遊程認證，未來也將持續擴充，讓民眾在「吃在地、玩在地」的過程中自然落實減碳，邀請大家用旅行支持永續。