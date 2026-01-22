臺南攜手台灣棒球名人堂協會 推動棒球文化保存與歷史展覽

▲臺南市政府與台灣棒球名人堂協會簽署合作備忘錄儀式黃偉哲市長致詞。

【記者 劉秋菊／台南 報導】為深化臺南棒球文化保存與推廣，臺南市政府黃偉哲市長與台灣棒球名人堂協會林華韋理事長今（22）日簽署合作備忘錄，共同辦理「臺南棒球歷史展覽」，雙方建立平等互惠的合作夥伴關係，推動地方棒球文化傳承。

▲臺南市政府黃偉哲市長（右）與台灣棒球名人堂協會林華韋理事長（左）簽署合作備忘錄合影。

黃偉哲市長表示，臺南市作為臺灣棒球文化的重要發源地之一，長期以來在基層選手培育、場地建設及棒球文化推廣等面向持續投入多元資源，培養出無數優秀選手，也形塑出深具代表性的棒球城市形象。此次與台灣棒球名人堂協會簽訂合作備忘錄，象徵公私部門攜手合作，共同為棒球文化保存與推廣邁出關鍵一步。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，未來雙方將共同規劃辦理棒球展覽，由台灣棒球名人堂協會負責展覽文物之授權、運送安排，以及棒球歷史資料的整理與提供，體育局則負責展覽場地規劃、行政協助與溝通協調作業，確保展覽內容與策展品質，雙方將以棒球文物保存與展示為共同目標，持續促進棒球文化交流與傳承，也讓更多市民能夠親近棒球、認識棒球、理解棒球背後所蘊含的歷史意義。

▲臺南亞太棒球訓練中心。

臺南市政府體育局表示，透過本次合作，期盼系統性整合臺南棒球發展歷程與珍貴文物，讓市民及年輕世代能更深入了解臺南在臺灣棒球史上的重要地位與精神價值。未來，體育局也將持續推動棒球文化保存與推廣，結合地方資源與專業協會力量，讓棒球不只是競技運動，更能成為連結城市記憶與世代情感的重要文化資產，持續厚植臺南棒球文化根基。(照片體育局提供)