臺南數位轉型成果再創高峰 三年輔導逾百家企業 打造智慧產業新典範

▲114年臺南市產業數位轉型成果發表會，吸引產官學研各方代表共襄盛舉，現場氣氛熱烈。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】臺南市政府經濟發展局今（3）日於臺南文化創意產業園區茉莉工坊舉辦「114年臺南市產業數位轉型成果發表會」，以「數位臺南・轉動未來」為主題，呈現市府在推動產業數位升級上，三年以來的亮眼成果。本次活動匯聚20家以上企業與供應服務廠商共同參展，展示AI、雲端、資安及永續應用等創新案例，吸引產官學研各方代表共襄盛舉，現場氣氛熱烈。

▲群創光電以「AI產業競爭力：產業升級與永續成長的雙引擎」為題，分享AI如何成為推動產業升級與永續成長的雙引擎。

▲本次活動邀請億進寢具、金瑞發企業行、東豐纖維與亞瑞仕國際驗證現場分享企業轉型中的應用價值與永續治理的新趨勢。

臺南市長黃偉哲表示，數位轉型已成為企業永續經營與產業升級的關鍵路徑，市府有責任引導企業突破傳統經營限制、強化數位體質。此次活動結合產官學研多方資源，期盼共同為臺南企業注入轉型新動能，作為在地企業轉型升級的推進器，協助企業提升營運效率，邁向數位化與永續發展。未來，市府也將以「產官學研共創」模式，打造臺南成為全臺最具數位競爭力與創新動能的智慧產業城市。

▲「114年臺南市產業數位轉型成果發表會以「數位臺南・轉動未來」為主題，呈現市府在推動產業數位升級上，三年以來的亮眼成果。

經濟發展局局長張婷媛表示，自112年啟動「臺南市產業數位轉型應用計畫」以來，已輔導超過100家在地企業導入數位工具與AI應用，並串聯全臺超過50家供應服務廠商，形成跨產業共創的「數位生態鏈」。企業透過市府輔導導入雲端管理、智慧製造與數據決策系統，平均營運效率提升逾20%，更有多家企業成功拓展海外市場，展現臺南產業在數位化浪潮中的堅實韌性。

臺南市政府經濟發展局表示，活動現場以數位共創、智慧應用、永續實踐為三大策展主軸，展示成果橫跨製造、食品、文創及生技等多元產業，充分顯現數位轉型帶動產業升級的具體成效；論壇部分以「AI產業新未來」為題，邀請企業代表、技術供應商及業界專家共同對談，探討AI在產業永續治理與供應鏈升級中的策略運用；媒合交流區則安排輔導廠商與企業現場洽談，促成供應鏈合作與技術交流，從展示走向合作，從輔導邁向共創。（圖、資料來源╱資暘數位有限公司提供）（臺南市政府經濟發展局廣告)