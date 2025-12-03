臺南數位轉型 3年輔導逾百企業

南市經發局舉辦產業數位轉型成果發表會，呈現推動產業數位升級三年來的亮眼成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府經濟發展局三日於臺南文化創意產業園區茉莉工坊舉辦產業數位轉型成果發表會，以「數位臺南·轉動未來」為主題，呈現推動產業數位升級三年來的亮眼成果；現場匯聚廿家以上企業與供應服務廠商共同參展，展示AI、雲端、資安及永續應用等創新案例，吸引產官學研代表共襄盛舉。

活動現場以數位共創、智慧應用、永續實踐為策展主軸，展示成果橫跨製造、食品、文創及生技等多元產業，展現數位轉型帶動產業升級具體成效；論壇以「AI產業新未來」為題，邀企業、技術供應商及業界專家探討AI於產業永續治理與供應鏈升級中的策略運用；媒合交流區安排輔導廠商與企業洽談，促成供應鏈合作與技術交流，從展示走向合作，從輔導邁向共創。

市長黃偉哲表示，數位轉型是企業永續經營與產業升級關鍵路徑，市府有責任引導企業突破傳統經營限制、強化數位體質；此次活動結合產官學研多方資源，盼為臺南企業注入轉型新動能，成為在地企業轉型升級的推進器；未來也會以「產官學研共創」模式，打造臺南成為全台最具數位競爭力與創新動能的智慧產業城市。

經發局長張婷媛指出，「臺南市產業數位轉型應用計畫」啟動迄今已輔導超過百家在地企業導入數位工具與AI應用，並串聯全台逾五十家供應服務廠商，形成跨產業共創的「數位生態鏈」；企業透過市府輔導導入雲端管理、智慧製造與數據決策系統，平均營運效率提升逾廿%，更有多家企業成功拓展海外市場。