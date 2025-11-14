臺南文化中心志工隊 4度獲全國績優文化志工團體獎





臺南文化中心志工隊今年參加文化部所舉辦的「第32屆全國績優文化志工表揚獎勵活動」榮獲團隊獎，這是文化類志工最高榮譽。

全國文化社教單位中遴選5個績優團體，臺南文化中心志工隊繼106年獲獎後，再次獲得文化部評審委員的肯定。文化部於今14日在公務人力發展學院福華國際文教會館隆重舉行表揚典禮，獎勵全國績優文化志工。

今年文化部的績優文化志工表揚，除了臺南文化中心提報團體獎外，個人獎獲獎部分也表現優異，今年臺南市政府文化局總計有7位志工榮獲個人獎項，臺南文化中心獲獎的為銀質獎：張綉蘭，銅質獎：王月菊、楊旭桂、林秀榮；另新營文化中心獲獎的為銅質獎；曾惠珍、蔡麗香、周彩雲。

獲得文化部的肯定後，臺南文化中心志工隊每年都精益求精、不斷追求進步，除積極培訓文化中心第一線服務人員外，由志工及家屬所組成的曼陀林樂團，除每年音樂發表外，也參與社區邀演、公益演出。

另由志工組成編輯小組的文化義世代，從95年7月創刊的雙月刊，至今已經發行19年計112期，從邀稿、編輯、美編到印刷，皆由志工們合作完成，詳實紀錄著志工活動的點滴，也是志工們相互交流與傳遞訊息的園地。

臺南文化中心志工隊是全臺灣第一個成立的文化類志工，服務內容包括劇場服務、展陳服務、圖書服務、推廣服務及新成立的偶戲志工，結合偶戲與說故事深受大小朋友的喜愛。

此外，臺南文化中心志工的服務也走出場館，跨組或跨館的支援服務，許多文化局所辦理的活動都可見臺南文化中心志工服務的身影。

今年是臺南文化中心志工隊成立40年，文化局特別以「開拓與延續」為主題，辦理志工40的系列活動，包括11月29日的臺南文化中心志工曼陀林15週年音樂會、臺南文化中心志工成果展覽，文化中心40年來開立許多課程讓志工在邊做邊學中陶冶美學素養；而志工夥伴透過DIY的學習，對藝術創造過程更能感同深刻。此次將歷年來志工參與研習的成果藉由展覽呈現，與大家分享這場志工的藝術盛宴。

成立已40年的臺南文化中心志工隊，今年是第4度獲得文化部績優文化志工團體獎的肯定，為志工服務獲得極大肯定；期待未來再接再厲，讓每一位到訪的民眾皆能感受到志工夥伴誠摯用心的優質服務。

