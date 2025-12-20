臺南文化中心《Reborn：南火之誕》 光影點亮41年記憶





乘載市民共同文化記憶的臺南文化中心，成立41年來見證無數戲劇、舞蹈與表演藝術的重要時刻，不僅是表演藝術的重要場域，更陪伴無數家庭與世代累積珍貴的城市記憶。值此場館即將於明年展開整建之際，臺南文化中心攜手艸非火 Fake Fire Atelier 與影像設計團隊光滿樓 LightFull Studio，共同推出節慶主題藝術創作《Reborn：南火之誕》，以藝術向這座文化地標致意，也為即將展開的新篇章留下溫暖而深刻的註記。

展期自2025年12月20日至2026年3月3日，每日下午5時至晚間10時點亮文化中心星光音樂廣場，邀請市民在歲末年終之際，走進熟悉的文化場域，留下專屬於臺南的聖誕記憶。

《Reborn：南火之誕》以「臺南的日常」為策展起點，從入口拱門開始，閃爍著由臺南傳統氖氣霓虹老師傅親手打造的霓虹燈線，彷彿引領觀眾走進城市的時光隧道，開啟一段屬於臺南的故事。沿著椰林大道前行，高聳並立的椰樹象徵城市的支柱，回應日本時代因仿羅馬列柱而種植椰樹的都市規劃，見證臺南在殖民記憶與現代發展之間的交錯。作品以《椰誕》為名，讓椰林大道在聖誕節慶中被重新喚醒，人們在樹下交換祝福，使文化記憶在光影中持續流轉。

文化中心場域核心，則以鳳凰木取代傳統聖誕樹，成為象徵儀式感的重要意象。枝葉繁茂、花開如火的鳳凰木，喚起人們對青春、家庭與情感的深刻記憶，《南火》也因此成為承載城市願望的象徵，重新詮釋屬於臺南的浪漫。以水波紋為視覺核心的舞台作品《水生》，象徵滋養與延續，隱喻臺南文化中心如同城市文化的源頭，長年孕育人才與生活美學，持續為城市注入創作能量。

文化局長黃雅玲表示，本次策展特別選用椰林大道、鳳凰木等深具在地情感的文化意象，重新詮釋聖誕節的儀式感，讓節慶不只是形式上的慶祝，而是與城市生活緊密相連的文化經驗。同時，透過與在地學校南大附小、文化中心志工及市民的共創與照片募集行動，邀請民眾成為藝術創作的一部分，象徵城市與人之間情感與記憶的延續。文化局也期盼，在燈光點亮的每一個冬夜，喚起市民對臺南文化中心的深厚情感，並為未來整建後的再生與蛻變，累積更多期待與祝福。

《Reborn：南火之誕》藉由轉譯臺南文化脈絡，將椰子樹與鳳凰花等在地符號化為節慶語言，讓民眾在光影交織中相聚、交換心願、分享浪漫，不僅點亮文化中心，也在歲末冬夜中，持續照亮屬於臺南的城市記憶。

