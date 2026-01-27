臺南新化年貨大街2/10登場 白天熱鬧到夜晚

記者王勇智／臺南報導

臺南市政府今（27）日在永華市政中心舉辦「2026歡慶臺南年－新化年貨大街」活動記者會，邀請民眾於2月10至15日到新化老街及大目降廣場周邊逛新化年貨大街，採購最豐富多樣的年貨，一起迎接嶄新的金馬年。

今年度新化年貨大街以「金馬迎春GO新化」為主題，象徵新的一年奔騰啟動、好運接力，邀請民眾走進新化、逛年貨、迎新春。活動期間特別邀請金曲歌王施文彬與40多組在地及全臺知名演出者輪番登台，帶來豐富多元的音樂與表演饗宴，讓年貨大街從白天熱鬧到夜晚。

主辦單位在場域上也特別規劃，現場設置臺南市最受歡迎的IP角色10米高的「菜奇鴨」及2米高的「夜奇鴨」夜光充氣偶，預計將成為年貨大街最吸睛的打卡地標；同時搭配整體年節光環境布置，並於活動期間定時定點為新化降下「新春初雪」，象徵瑞雪兆豐年，要為民眾帶來耳目一新的過年體驗。

臺南市長黃偉哲出席記者會時表示，新化年貨大街是臺南歷史最悠久的年貨大街，不僅富有傳統特色，每年也持續推出新活動，例如今年首度與臺南購物節結合，來逛新化年貨大街，除了抽年貨大街的獎品，還能再參加臺南購物節的抽獎，如果店家有開立統一發票，也能參加統一發票的抽獎，有三重中獎機會，每年的獎品、獎項都愈來愈多，中獎機會大。

臺南市經發局指出，2026新化年貨大街市集預計招募150家美食及年貨業者，並結合知名文創市集共襄盛舉；今年亦特別延長營業時間至晚間9時，讓更多民眾能夠在夜間悠閒逛街、感受新化夜晚的年節魅力。

