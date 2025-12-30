臺南新芽市長參選人政見發表會 林俊憲口說論述願景

立委林俊憲參加臺南新芽市長參選人政見發表會，以零投影片方式全程口說論述市政願景，凸顯對臺南城市問題的深度理解與長期準備。（記者李嘉祥攝）

台南新芽舉辦「市長參選人政見發表會」，民進黨臺南市長參選人林俊憲立委以「零投影片」方式上場，全程以口說方式清晰論述各項市政願景，展現對臺南城市問題的深度理解與長期準備。

政見會上公民團體提出問題橫跨多個領域，包括文化保存與教育專業、環境保護與生態永續、性別平等與社會支持、交通與城市治理、產業升級與區域發展。林俊憲逐題清楚回答，更提出具體可行的政策解方，在人本交通上主張跨局處整合，改善行人安全；在文化方面也提出建立長期藍圖，讓府城成為具有歷史光榮感的文化都市；在教育方面承諾簽署團體契約，保障教師與學生權益；面對能源與環境議題則倡議以科學治理與透明程序，兼顧永續與地方參與；在性別平等與育兒議題上更提出多項具體社會福利政策，打造更友善的生活城市。

林俊憲立委表示，市政不是看著投影片念數來寶，而是要真正理解問題、知道癥結在哪裡、以及人民需要什麼，臺南的未來不能靠背稿，而是要靠真正準備好的人。

林俊憲立委指出，強調臺南下一階段要做的就是投資市民。從孩子到長輩，從文化到產業，從交通到環境，臺南需要一位真正準備好、能整合市府並落實改革的市長，他會持續透過與公民社群對話、與專業團體合作，讓市政願景更完整。