臺南新藝獎藝術家媒合見面會 以城市為展場於十家畫廊同步開展

▲南市文化局舉辦2026臺南新藝獎藝術家媒合見面會暨策展說明會，文化局長黃雅玲、策展人高森信男及老爺行旅總經理李俐玲均出席。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府文化局於台南老爺行旅舉辦「2026臺南新藝獎」藝術家媒合見面會暨策展說明會，文化局長黃雅玲公布年度策展主題為「倒風內山：文明發酵術」，並宣布十位得主與在地畫廊藝術空間媒合結果；此項展覽將於明年3月12日至4月13日在臺南十家畫廊同步開展，以城市為展場推動藝術生態的深度連結。

「臺南新藝獎」14年來培育逾百名藝術新秀，藝術家活躍於國內外藝文市場，持續參與重要展覽與競逐獎項；此屆得主蕭宇倢、洪誼庭、曾芷郁獲選參與「2026臺南藝術博覽會」，將於3月12至15日在臺南晶英酒店以獨立展間形式展出，展現新銳藝術家的創作潛力。

黃雅玲局長表示，此屆新藝獎再次由高森信男擔任策展人，並與助理策展人施友傑、陳盈婷共同籌劃。策展人高森信男擅於梳理臺灣與東南亞文化脈絡的策展視野，過去主導的「IS/IN LAND：台蒙當代藝術游牧計畫」及「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角」等計畫，均以跨地域研究與文化連結見長，奠定亞洲策展場域獨特位置；本屆將帶領得主與國內外藝術家，以創作回應台南「內山」的魔幻地景與深厚文明史層，展開的跨文化對話。

黃雅玲局長說，延續2025年臺南新藝獎以「隱身之海、增生之城」回望城市在海陸交界中的生成脈絡，今年策展人則將視野從海岸移向臺南內山地區，以「倒風內山：文明發酵術」為題，倒風意旨每年東北季風季節時，從山區往海岸線方向吹拂的強風，17世紀於麻豆一帶仍存在的「倒風內海」；「內山」則是清代用來指稱北起白河、東山，南至南化、龍崎的臺南丘陵地帶，因其破碎地形與特殊地質，成為臺灣文明庇護所，從石器時代的左鎮人文化、至西拉雅文化，臺南內山地帶因其特殊的自然環境而成為不同文化交匯之處及文明庇護所，真實與虛幻、歷史與當代在此處彼此疊合，此次策展邀獲獎藝術家及海內外創作者針對屬於臺南的「奇幻山景」進行對話及謳歌。

文化局也說明此屆10位得主作品涵蓋多元媒材與創作形式。蕭宇倢以宣紙媒材特殊性為主軸，作品將在?畫廊展出；林奕岑以炭筆與纖維為主要創作媒材，關注材料、時間與光影的互動關係，將於索卡藝術展出；洪誼庭以絹印、複合版畫為主要創作媒材，將在加力畫廊展出；曾芷郁以花卉書寫記錄日常心境與記遊體驗，將在甘樂阿舍美術館展出；劉書妤創作長期關注人與建築、空間之間的感知關係，將在絕對空間展出。

蔡昱廷的錄像作品將在醉美空間展出，作品結合自然、科技、歷史等不同領域，以拓墣觀點建構多重角度的觀看；來自馬來西亞的楊健生擅長以木作結構表現音樂因素，從臺灣與馬來西亞的木建築結構中找到共同點，作品展出於水色藝術工坊；大新美術館展出的李宸安，以電腦程式演算、數位製造、互動機構為創作媒介，尋找虛擬與現實空間的交匯點；陳星宇創作以版畫與空間裝置為主，將於德鴻畫廊展出；侯思齊作品於藝非凡美術館展出，以不同視角的觀賞方式刺激觀者思考。

黃雅玲局長強調，透過藝術家與畫廊的深度合作，新藝獎已成為新銳藝術家踏入專業市場的重要平台，也持續為臺南藝術生態注入新能量，開啟與國際交流的新契機。「2026臺南新藝獎」最新訊息可鎖定「Next Art Tainan臺南新藝獎」粉絲專頁。