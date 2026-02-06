臺南春節疏運啟動 黃偉哲籲走春搭公運

南市長黃偉哲、交通局長王銘德宣布今年春節交通疏運整備，鎖定熱門景點與主幹道強化車流管理與旅運服務，讓市民與遊客安心走春、順暢出遊。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、交通局長王銘德宣布今年春節交通疏運整備，鎖定熱門景點與主幹道強化車流管理與旅運服務，讓市民與遊客安心走春、順暢出遊。（記者李嘉祥攝）

今年農曆春節連續假期長達九天，臺南市政府邀集各單位研擬交通輸運計畫，昨（六）日並於和順轉運站舉辦記者會，市長黃偉哲宣布各項春節交通疏運整備，除鎖定熱門景點與主要幹道強化車流管理與旅運服務，並提供即時交通與停車、公車資訊，讓市民與遊客安心走春、順暢出遊。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，臺南觀光住宿量與住房率同步成長，春節期間更需完善旅運服務，市府除規劃高承載與匝道管制等措施，並提供路邊停車暫停收費等便民作法，呼籲民眾多利用大眾運輸與停車轉乘，減少找車位與塞車壓力，也建議民眾出遊前可至交通局網站、即時交通資訊網及臺南好停、大臺南公車APP查詢最新交通動態，掌握路況、提升行車效率，走春行程更從容。

交通局長王銘德說明春節期間推出多項公車優惠，持市民卡可免費搭乘市區公車○至九○五路（三三、一一一、一六八及高鐵快捷公車H三一除外）；雙層巴士也推出廿四小時九十九元方案，其餘路線亦提供電子票證基本里程免費與轉乘優惠，鼓勵民眾搭乘大臺南公車輕鬆走春，減少自行開車負擔。

王銘德局長指出，為讓民眾提前掌握疏導措施，特印製「一一五年臺南市春節期間交通疏導訊息」摺頁，於國道服務區、各國家風景區管理處、台鐵與高鐵台南站、旅遊服務中心、古蹟與藝文場館及市民服務中心免費提供；二月十七日起至廿二日（大年初一至初六）並成立交通疏運指揮中心，每日監控主要道路車流，即時處理交通狀況；春節期間除七十餘處委託民營停車場維持全年收費外，其餘公有路邊與路外停車格自十六日起至十九日暫停收費，委外拖吊將配合警方廿四小時執行交通障礙排除。

大臺南公車含小黃公車則依假日及春節班表行駛，除夕當日晚間七時後多數班次停駛；惟行經高鐵站的H三一、H三二、六二、黃九、橘九及橘九之一全天正常營運，如有疑問可洽各客運業者或至大台南公車網站查詢。