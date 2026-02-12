臺南春節親子尋寶趣！ 200隻「菜奇鴨」公仔等你帶回家





迎接農曆春節連續假期，臺南市政府工務局再度推出公園遊戲場尋寶活動，自2月14日起至2月22日止，為期9天，精選全市25座各具特色的主題遊戲場，結合時下最流行的數位集章互動，邀請全國大小朋友來臺南「放電」兼探險，並把臺南超人氣IP「菜奇鴨」特色公仔帶回家。

市長黃偉哲表示，臺南不僅以歷史古蹟與傳統美食聞名，近年來更積極打造共融、多元且深具設計感的特色遊戲場，這些公園已成為親子家庭假日休閒的「放電首選」。本次活動特別將這些散佈於各區的遊戲場串聯起來，透過遊戲化的探索方式，讓民眾在遊玩中更深入認識臺南的城市魅力與公園美學。

工務局指出，本次「尋找遊戲場蹤跡」新春活動玩法簡單且富有樂趣。民眾只需下載最新版《旅行台南APP》，於活動期間內，點選APP中「熱門」選單內的活動專區，即可開啟尋寶地圖。系統將引導參與者前往25座指定公園，當抵達遊戲場範圍內，APP即會顯示「可捕捉」提示，掃描現場設置的專屬QR Code後，即可成功集得一枚「金幣」。

活動設計鼓勵民眾多多走訪，每座遊戲場限集章一次，總共可收集25枚金幣。集章門檻友善，只要累積滿5枚金幣，即可於APP內兌換一組抽獎序號，獲得一次抽獎機會；若集滿全部25枚金幣，則可兌換共5組序號，中獎機率大大提升。獎品為目前炙手可熱的「菜奇鴨」公仔，共200隻，模樣可愛討喜，勢必掀起親子家庭的收集熱潮。

工務局強調，此次入選的25座特色遊戲場，皆融合了臺南在地文化、歷史或創新元素，從復古船艦、歷史意象到充滿未來感的攀爬網架，每一處都是獨特的探索景點，非常適合春節期間安排一日輕旅行，讓孩子在遊戲中學習與體驗。

詳細活動辦法、完整遊戲場名單及抽獎規定，請密切關注「台南旅遊網」官方網站，或追蹤「臺南市政府工務局」臉書粉絲專頁，以獲取最新資訊。歡迎全國民眾春節連假期間，來一趟台南特色公園尋寶之旅，共度歡樂新春時光。

