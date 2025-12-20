臺南曾文風箏嘉年華 熱鬧登場

南市體育局長陳良乾、麻豆區長楊政舉、六甲區長陳啟榮、下營區長李宗翰、官田區長洪聰發及市議員陳秋宏、吳通龍聯合為風箏嘉年華活動揭幕。（記者李嘉祥攝）

「二零二五臺南曾文風箏嘉年華」昨（廿）日起一連二天於麻豆區曾文市政願景園區熱鬧登場，體育局長陳良乾、麻豆區長楊政舉、六甲區長陳啟榮、下營區長李宗翰、官田區長洪聰發及市議員陳秋宏、吳通龍聯合為活動揭幕；繽紛風箏隨風升空，吸引許多大小朋友來追逐風箏身影，歡笑聲此起彼落，展現市府推動戶外休閒運動活力與熱情。

在地舞團麻豆舞集以充滿律動感演出為曾文風箏嘉年華活動揭開序幕，「大型海獸風箏展演」集結多款巨型海洋生物風箏，搭配聖誕佳節主題造型在天空中飛翔，場面壯觀吸睛；每日還有限量「免費彩繪風箏手作」體驗，讓親子攜手揮灑創意，彩繪專屬風箏並一同放飛，不僅充滿童趣，也增進親子情感交流。

市長黃偉哲也趕到願景園區與親子同樂，他表示，除了放風箏之外，活動現場也設置「卡路里OUT！親子闖關遊戲」及多元市集攤位，讓孩子在趣味運動關卡中奔跑、挑戰，完成任務後還能獲得可愛的鯨魚鑰匙圈，歡迎親子把握週日時光到曾文市政願景園區放風箏、看表演，感受輕鬆愜意氛圍。

體育局長陳良乾指出，「臺南曾文風箏嘉年華」活動為期二天，廿一日規劃各式各樣風箏展演、表演與市集，歡迎全家大小揪團來共襄盛舉，未來體育局也會持續辦理更多結合運動與親子互動的活動，鼓勵市民走出戶外、親近自然，養成規律運動與健康生活良好習慣。