臺南最大庄頭書店 本週六、日柳營開張

臺南最大庄頭書店本週六、日將於柳營劉啟祥美術紀念館開張，有講座、Live Podcast、演出、走讀與沉浸遊戲體驗，邀您來探索閱讀的多重宇宙。（記者李嘉祥攝）

新營曬書店主辦的「臺南最大庄頭書店」預定17、18日連續2天在柳營區的劉啟祥美術紀念館登場，此次串聯近30間獨立書店、出版社、國家圖書館及文創輕食等單位，規劃講座、Live Podcast、演出、走讀與沉浸遊戲體驗，邀民眾一同來探索「閱讀的多重宇宙」。

南市文化局表示，新營曬書店本屆參與文化部「創新書市庄頭書展」計劃，聯合50個單位舉辦，突破傳統攤位形式，將書攤規劃為「圖像＆童書」、「文史」、「人」、「台語＆原住民＆新住民」及「現代文學」5大主題書櫃，並設置金鼎、金漫獎及柳營圖書館聯合選書區。

新營曬書店創辦人張文彬指出，為淡化閱讀的嚴肅印象，此次活動特別策劃一系列動態閱讀體驗，讓閱讀可以像聽八卦一樣輕鬆，也能透過手作與腳步深入地方脈絡：活動2天各規劃2場免費主題講座，首日邀請獨立書店經營者高耀威與百年茶莊傳人黃紹圃2位異域職人暢談，以及由法官作家翁禎翊、犯罪防治教授戴伸峰，針對「罪與罰、善與惡」等題目做討論；第二天講座請2位地景觀察家「差差李翔」與Parking雜誌編輯「易軒Ethan」帶領大家進行「微型攝影工作坊」，用鏡頭捕捉風景，下半場則特邀BL漫畫家「每日青菜」與金漫大獎製作人張曉彤，探討創作與編輯視角及作品背後的洞見。

Live Podcast方面，作家楊富閔、阮劇團MC JJ及破億收聽Podcaster歐娜將到現場錄製，讓聽眾近距離「收聽書籍」，並由唸歌大師周定邦合作金音獎新聲楊舒雅，透過說唱藝術展開傳統與現代的人權對話；手作部分，除農廢料手作紙體驗，還有新年注連繩祈福手作；跨界走讀方面則是邀請劉館場地主人劉耿一親自導覽，另也與民生電氣合作，以電音走讀形式穿梭柳營代天院與柳營古蹟；當天也同步推出「南臺灣特色書店地圖」，圖中暗藏謎語，結合劉啟祥的畫作與願景，設計解謎遊戲，民眾亦可提前造訪20間合作獨立書店蒐集專屬貼紙，於活動現場兌換購書券及「強尼甜點工藝」伴手禮禮盒。

南市文化局表示，此場活動是柳營少有的大型閱讀盛事，邀請民眾走進劉啟祥美術紀念館，沉浸在閱讀的五感體驗，感受南臺灣獨有的藝文能量。