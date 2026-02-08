臺南月津港燈節雲端光景浪漫啟燈 光影作品與水域交織點亮鹽水夜色

南市長黃偉哲、文化局長黃雅玲等手持大型光棒為月津港燈節啟燈，歡迎眾人走進雲端世界，沉浸於視覺與聽覺交織的藝術饗宴。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、文化局長黃雅玲等手持大型光棒為月津港燈節啟燈，歡迎眾人走進雲端世界，沉浸於視覺與聽覺交織的藝術饗宴。（記者李嘉祥攝）

臺南溪北地區指標性活動「2026月津港燈節」晚間於鹽水區月津港周邊浪漫登場，市長黃偉哲手持象徵「儲存未來想像」大型發光USB，與現場賓客共同啟燈；開幕展演邀請R&B唱作歌手吳獻、連續多年獲選「Taiwan Top演藝團隊」的稻草人現代舞蹈團，以及金曲獎最佳演唱組合脆樂團在別出心裁的雲朵水上舞台上接力演出，帶領觀眾走進雲端世界，沉浸於視覺與聽覺交織的藝術饗宴。

廣告 廣告

今年燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景（Cloudscape）」為主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星燈區三大展區，共展出60件作品，結合藝術、科技與在地記憶，展期自2月7日至3月8日，為期30天；立委陳亭妃以及市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿均出席啟燈儀式。

黃偉哲市長表示，月津港燈節被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」，舉辦16年來歷久不衰，是臺南極具代表性的文化節慶活動；今年以「雲端光景」為題，將整個鹽水小鎮視為一座儲存數百年歷史文化與城市發展記憶的「雲端空間」；除了燈節，鹽水還有老街及月之美術館，鄰近的新營天鵝湖亦有「波光節」，有多項不同性質的藝術文化亮點，歡迎遊客趁年節到臺南走逛。

文化局長黃雅玲指出，今年月津港燈節作品可看性十足；藝術燈區展出「永動的瞬間」、「光電獸#46－霧幻光景」、「光．蜂炮」等多件結合科技與藝術創作；「月津超新星」徵件展區則持續為燈節開創具實驗性與前瞻性的交流舞台，展出「臨急抱佛腳模擬器」、「日／失常」、「風地誌」、「波浪：日、月與時間條碼」等作品，呈現多元而活潑的藝術風貌。巷弄燈區作品如「鹽水的樹」、「記憶的流動」、「點亮．有天」等，緊扣「透明的某日」主題，引領民眾在漫步巷弄間，細細感受光影與地方記憶的交會。

黃雅玲局長強調，燈節走過16年，累計超過350個藝術團隊參與，不僅成為新銳藝術家嶄露鋒芒重要舞台，每年也吸引數十萬人次造訪，累積參觀人次已突破900萬；今年燈節期間亦安排民生電氣、台邦獨奏家樂團、樂耘舞集、韋瓦笛室內樂團等藝文團隊輪番演出，豐富夜間文化體驗，歡迎全國民眾走進鹽水、儲存屬於未來的想像。更多活動資訊可至月津港燈節官方網站或粉絲專頁查詢。