臺南月津港燈節 2月7日感受光影魅力

記者王勇智／臺南報導

臺南市政府昨日舉辦「2026臺南月津港燈節」宣傳記者會，宣布7日起至3月8日止，在鹽水月津港親水公園盛大展出；邁入第16年的月津港燈節，今年以「儲存未來鹽水的想像─雲端光景 Cloudscape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，邀民眾走入夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來的沉浸式藝術體驗。

50組藝術家 展出60組作品

臺南市文化局說，燈節規劃「藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星」3大展區，邀集臺、日、韓等50組藝術家展出60組作品；作品取材鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市面向未來的多元想像。

另今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。

臺南市長黃偉哲出席記者會時表示，今年燈節展期長達1個多月，與鹽水蜂炮的熱鬧動態形成不同層次的文化風貌；月津港燈節在水域展出的精采作品，結合鹽水老街的「月之美術館」，讓水面與巷弄、當代藝術與歷史街區相互輝映，展現鹽水獨有的文化深度與城市魅力。

月津港燈節開幕啟燈晚會將於7日晚間登場，月津港親水公園將設置水上舞臺，結合燈光投影與音樂演出，為燈節揭開序幕。歡迎民眾於春節與元宵期間走訪鹽水，親身感受月津港燈節的夜間光藝術魅力，同時漫步老城巷弄，品味鹽水老街與在地美食，體驗臺南獨有的文化風景。

臺南燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」3大展區，邀集臺、日、韓等50組藝術家參與，展出60組作品。（臺南市政府提供）

主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶來驚喜與感動。（臺南市政府提供）