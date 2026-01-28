臺南東區公所冬暖暖東關懷獨老廿年不間斷 結合市醫與明輝基金會加碼送年菜

臺南東區公所冬暖暖東關懷獨老活動登場，今年結合市醫與明輝基金會加碼送年菜，區長黃炳元及行善團長王健源感謝各界響應送愛。（記者李嘉祥攝）

為落實弱勢長輩照護，臺南市東區區公所28日於公所會議室舉行「115年度冬暖暖東」獨居長輩關懷活動；這項傳承自民國96年的愛心專案，今年由東區行善團領銜，攜手多個民間慈善單位，在寒冬中為轄區內75位獨居長輩送上溫馨的春節祝福。

臺南市明輝慈善基金會與臺南市立醫院今年也帶來加碼驚喜，市立醫院副院長董龍生說明今年與明輝基金會攜手準備「澎派年菜」，讓長輩在寒冷冬日裡也能享受到熱氣騰騰、營養均衡的春節佳餚，守護健康的同時也溫暖心靈；不少長輩開心來領取禮物袋與年菜，行動不便長輩也由各里里幹事及志工親送到府，並進行健康關懷。

市長黃偉哲表示，關懷弱勢是政府責無旁貸的工作，東區公所透過「冬暖暖東」計畫展現公部門主動照護決心，也看見民間豐沛愛心與行動力；每份物資都代表著社會的溫暖，期許這份拋磚引玉的善心能帶動更多人投入公益，營造和善、溫暖城市 。

東區行善團長王健源說，行善團長期整合資源，今年除提供實質捐贈，更動員里幹事與第一分局跨里服務，強化經驗傳承，看到長輩開心露出笑容，是行善團最大的動力。

東區區長黃炳元感謝南天府、南天府慈善會、聖為企業每年傾力贊助，今年物資籌備周全，包含保溫瓶、毛襪、暖暖包、全聯禮卷及各項民生食品，希望讓長輩能度過舒適且安全的年節，讓愛心不只是口號，而是實實在在的陪伴，未來也會持續深耕在地關懷，讓「冬暖暖東」精神在臺南東區發揚光大。