臺南林百貨摩登大遊行 12/6體驗暖冬盛典

記者王勇智／臺南報導

臺南林百貨於1932年開幕，今年迎來94週年，其年度盛事「府城摩登大遊行」將在12月6日登場，並以《作伙來林 逗熱鬧》為主題歡慶，預計有30組團體參與。林百貨今（21）日舉行活動宣傳記者會，邀請大家前來共襄盛舉，體驗臺南獨有的暖冬盛典。

林百貨指出，今年的摩登大遊行規模盛大，串聯30組團體、超過500位參與者，從傳統武藝、設計走秀、藝文表演到合唱演出，讓街區與古蹟化身流動舞台。以華麗造型著稱的「 Focus 時尚流行館」將以《作伙嘉年華》登場，「榮耀揮旗牛仔」領隊出陣，「花樣蝴蝶結少女」以趣味造型展現活力，以多彩節奏為府城注入年末熱鬧的城市表情。

今年活動也特別強調「與民共創」，邀請臺南在地藝術策畫團隊「艸非火工作室」以當代藝術手法規劃「繽紛旗海共創計畫」，以林百貨經典店旗為靈感延伸設計。即日起至12月4日，林百貨騎樓將設置共創體驗區，募集市民對臺南的祝福與想像，並將這些創作轉化為遊行隊伍中的視覺作品，讓每位市民成為城市藝術的一部分。

臺南市長黃偉哲出席活動時表示，林百貨是臺南的文化資產，深具城市象徵意義，內部有豐富的藝術文化特色，眾多友好海外城市代表蒞臨臺南時，皆指定參訪林百貨，足證其文化魅力。

黃偉哲指出，林百貨年度盛典「摩登大遊行」今年已邁入第11屆，規模更是一年比一年更盛大，如同美國紐約有享負盛名的Macy's感恩節大遊行，「摩登大遊行」也成為臺南最具代表性的遊行，歡迎全國民眾12月6日來臺南，領略臺南獨有的遊行盛典。

臺南林百貨今日舉行「府城摩登大遊行」宣傳記者會，邀請大家前來共襄盛舉，體驗臺南獨有的暖冬盛典。（臺南市政府提供）

今年摩登大遊行規模盛大，串聯30組團體、超過500位參與者，從傳統武藝、設計走秀、藝文表演到合唱演出。（臺南市政府提供）