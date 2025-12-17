臺南機場直飛日本熊本、沖繩即將啟航

▲四人以上即可預約「台灣觀巴」，享有專人專車的深度導覽服務。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南航空站即將開通直飛日本熊本、沖繩的國際新航線，臺南市政府觀光旅遊局已啟動橫向聯繫完善各項旅遊友善服務，包含即時旅遊諮詢、交通資訊、景點推薦及換匯服務等，將以最溫暖、便利的方式迎接日本旅客到訪，為臺南觀光市場注入嶄新動能，深化雙方城市觀光文化交流上的連結。

臺南近年屢獲國際媒體高度肯定，不僅獲選「2024年全球最酷景點」、「2024年最佳參訪地」，今年度更榮獲得英媒《Time Out》評選為「亞洲十大街頭美食城市」，是臺灣唯一獲選城市。今年度壓軸登場，成功爭取「臺南─熊本」及「臺南─沖繩」國際航線，讓臺南在國際旅遊市場更進一步發光發熱、話題不斷。

隨著兩條國際航線啟航，不僅是交通的串聯，更是城市文化交流的重要橋梁。誠摯邀請日本旅人走進臺南，放慢腳步感受歷史文化底蘊、人文特色與多元的節慶活動，「沒來過臺南就不算到過臺灣」讓臺南成為日本旅人心中值得一來再來的城市!