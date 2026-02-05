臺南橡塑膠工業展展前說明會登場 參展業者完善各項準備措施

南市經發局舉辦臺南橡塑膠工業展展前說明會，除進行攤位圈選作業，並讓廠商同步瞭解展場規定及裝潢相關事項，為展覽順利進行做準備。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府經濟發展局主辦的「2026臺南橡塑膠工業展」將於3月18日至21日於大臺南會展中心盛大登場，展場規劃加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區及回收設備區等多元展區，完整呈現橡塑膠產業鏈最新技術與應用，5日並於大臺南會展中心舉辦展前說明會，由專門委員陳建棠開場致詞，現場並進行攤位圈選作業，讓廠商並同步了解進場說明、展場規定及裝潢相關事項，為展覽順利進行做準備。

市長黃偉哲表示，市府持續推動各類型專業展會活動，積極打造優質產業行銷與交流平台，協助產業鏈結國內外市場，也期盼透過此次橡塑膠工業展，匯聚產業能量，為大臺南地區橡塑膠產業注入成長動能，攜手擴展更多商機。

經濟發展局長張婷媛指出，此次展覽活動由各塑膠製品商業同業公會、橡膠暨彈性體工業同業公會、台灣包裝協會等單位共同協辦，為強化參展效益，特別設置產業論壇與商務媒合交流區等多元活動，協助廠商展示創新技術、接軌全球未來趨勢。

張婷媛局長強調，為協助臺南在地企業推廣自身優質產品，鼓勵業者於大臺南會展中心參展，經發局115年度亦獎勵廠商辦理會議、展覽或活動及國外與南市參展申請補助計畫，其中南市企業於大臺南會展中心參展最高補助3萬元，歡迎符合資格參展企業依規定於展前一個月（115年2月13日）前提出申請。