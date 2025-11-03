臺南橡塑膠工業展 招商

南市經發局副局長蕭富仁鼓勵全國及國際橡塑膠產業相關業者踴躍報名參加臺南橡塑膠工業展，相互交流並創造商機。（記者李嘉祥攝）

為協助橡塑膠相關業者產業升級轉型、促進產業交流合作，拓銷市場，臺南市政府經濟發展局預計三月十八日至廿一日於大臺南會展中心舉辦「二零二六臺南橡塑膠工業展」，昨（三）日並召開說明會，歡迎全國及國際橡塑膠產業相關業者踴躍報名參展。

市長黃偉哲表示，臺南是傳統產業製造業重鎮，群聚涵蓋電子零組件、金屬及化學材料製品、塑橡膠機械、汽車零組件等，各工業區產業脈絡完整，更是全台橡塑膠產業主要聚落之一。

經發局長張婷媛指出，臺南轄內橡塑膠等相關廠商約一千六百家，年產值約六百億元；因應國際趨勢，近年來產業致力朝向智慧化製造、高值化、永續化發展，如導入AI自動化、增加再生塑膠使用，並積極布局循環經濟以提升競爭力；到大臺南會展中心參展，可互相切磋、觀摩與分享，買主也可順便訪廠，帶來一波產業製造與應用採購商機。

經發局副局長蕭富仁也說明橡塑膠工業展規劃加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區、回收設備區等五大專區，展出各類橡塑膠機械設備及相關產品，完整呈現橡塑膠產業供應鏈上、下游環節，除打造最優質的交易平台，同時也配合活動舉辦相關講座及分享會，不僅呼應近年來南部產業轉型，更能掌握AI創新及全球市場趨勢，歡迎相關廠商踴躍參展。