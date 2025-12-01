臺南水利局全力趕工 官田區湖山排水應急工程114年底前完工





近年來全球氣候變遷加劇，極端降雨事件日益頻繁，為減少強降雨對臺南市官田區湖山排水護岸造成的侵蝕與破壞，並確保沿岸居民、農田及財產安全，市府水利局啟動應急整治工程，期盼能兼顧防洪安全、生態保育與環境永續發展，維護臺南優質水環境。

市府已投入1,530萬元辦理湖山排水護岸整建，去年底再成功爭取經濟部水利署補助2,800萬元，持續推動「官田區湖山排水應急工程」，計畫將土堤新建半重力式護岸，改善排水路長度約280公尺。工程自今(114)年3月開工以來，雖歷經丹娜絲颱風及0802豪雨影響，市府水利局仍全力趕工，預計於114年底前如期完工，不僅能強化渠道穩固與堤防安全，更能有效防止土方流失。

廣告 廣告

水利局表示，湖山排水屬番子田排水系統，集水區源自六甲區赤山巖，水路流經六甲、官田一帶後匯入葫蘆埤，全長約4,900公尺，集水面積約1,200公頃，其地形多為丘陵與埤塘，周邊以農田與天然土堤為主，市府持續推動排水整治並針對人口稠密地區優先辦理護岸新建工作。然而，隨著極端降雨機率增加，山區暴雨或連日豪雨易造成局部積水，更易加劇坡地土方沖刷風險，危及民眾生命財產安全。

為此，黃偉哲市長於113年凱米颱風後立即向水利署爭取前瞻基礎建設水安全計畫補助，獲核定經費2,800萬元，並由水利局分析水理條件後，最終採用半重力式護岸鞏固低水基礎，坡腳覆土提供生態復育，並保留背填土堤後培高培厚設計，使其兼顧生態與日後清疏維護便道等功能，而不封渠底設計可提供多種水生及兩棲類生物棲息環境，促進恢復排水生態活力。

更多新聞推薦

● 週三東北季風南下轉濕冷 北部低溫下探12度