臺南永大滑輪溜冰場迎接國際賽事 黃立昀勇奪大專女子5千公尺金牌

南市府投注資源優化永大滑輪溜冰場場地鋪面、照明系統，提升安全性，更符合國際賽事安全要求。（記者李嘉祥攝）

2025臺灣國際滑輪溜冰公開賽11月13日起至16日在臺南市永大滑輪溜冰場舉行，吸引全國頂尖滑輪溜冰選手齊聚角逐；臺南市代表隊19歲選手黃立昀於大專社會女子組5000公尺計分賽中表現亮眼，為地主隊拿下金牌，展現堅強實力。

南市體育局表示，黃立昀為南市滑輪溜冰重點培育選手，雖近期因訓練受傷，受背部腫脹與手臂傷勢影響，競賽狀態一度受限，但仍持續保持訓練節奏；此次決賽中，她與臺北市大的李巧容攜手突圍，在戰術配合下成功壓制多位國手級選手，包括亞運雙金得主施沛妤及亞運金牌劉懿萱等強手，最終以穩定節奏率先衝線，為南市代表隊奪下本屆賽會極具指標性的金牌。

市長黃偉哲表示，永大滑輪溜冰場為戶外200公尺拋物線賽道，自啟用以來即由市府持續投入資源改善與升級，總投入經費達9481萬元；場地鋪面經過優化，提升高速過彎時的穩定性；照明系統也經全面改善，使夜間比賽能見度與安全性大幅提升；周邊緩衝區配置更符合國際賽事安全要求，排水與動線亦同步強化，讓整體場館能承擔大型賽事的需求。

體育局長陳良乾指出，此屆國際公開賽選擇於永大滑輪溜冰場舉辦，不僅肯定場館硬體水準，奠定其為南市滑輪溜冰運動推動核心基地的地位，也讓南市選手在熟悉且具安全性的場地中發揮最大潛力，未來會持續投入輔導與培訓，協助選手提升競技能量，並精進永大滑輪溜冰場各項設施與管理，確保其持續維持國內頂尖場館水準，期盼有更多臺南選手在全國及國際舞台上發光發熱，為城市寫下更多榮耀。