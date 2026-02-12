臺南永續旅遊再添生力軍 臺邦商旅與台南大飯店榮獲銀、銅級認證

明天天氣如何？ 週四(12日)東半部地區雲量仍較多，偶有零星局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣。宜蘭花蓮一帶白天高溫預報大約是20度上下，仍有些涼意，北部的苗栗到大台北一帶高溫將回升到22-23度，中部及台東地區高溫24-26度，南部高溫仍可達27度或以上。週四夜晚到週五(13日)清晨中北部、東北部都市地區低溫13~16度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫出現的機會，南部及花東都市地區低溫16~18度，空曠地區可能有15度或以下低溫出現的機會，要持續留意輻射冷卻作用造成的局部低溫，以及日夜溫差變化較大的情況，早出晚歸的朋友尤其要注意日夜之間的溫度差異變化。 週五(13日)到週末(14-15日)台灣附近底層為變性高壓迴流帶來的偏東到東南風，中層以上則是維持相對高壓脊的存在，風向偏西，水氣也偏少，空氣較乾，天氣將持續是穩定的型態。各地大致為晴到多雲，只有在花東地區有時雲量較多，零星有點降雨的機會，看起來很適合做年前的大掃除以及過年的準備工作。夜晚清晨在西半部以及外島地區有局部霧發生的機會，出門要留意行車安全。溫度也持續回升，北部、東北部白天高溫將逐漸回升到25-27度，甚至台北市預報有可能來到28度或以上，南部及花東白天高溫也將逐漸回升到26~29度，甚至高屏一帶有機會來到30度或以上，是相當溫暖的溫度預測。夜晚到清晨的溫度仍較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫14~17度，空曠地區仍可能降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17~20度，空曠地區仍可能降到15-17度之間，還是要留意輻射冷卻作用帶來的低溫，日夜溫差變化持續較大，早出晚歸的朋友要持續注意。 除夕到年初二(16-18日)中層有較深的短波槽要經過台灣北方向東移動，帶動冷高壓南下，台灣附近東北季風將增強，同時中層水氣也較為增多。預估除夕(16日)變化較大，北部、東半部有短暫陣雨，中部地區雲量增多，南部仍是多雲到晴的天氣。年初一、初二(17-18日)東北季風仍持續影響，但強度稍有減弱，東半部有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。東北季風南下後，北部、東北部、東部的溫度會較為轉涼，其他地方維持白天較溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化較大的情況。這波冷空氣大致就是東北季風等級，雖然溫度物轉涼但是低溫並不會特別低，只是因為前面幾天較為溫暖，因此變化落差還是會比較大，尤其是週日(15日)到下週一(16日)之間的差異改變，北台灣感受最為明顯，還是要請北台灣的朋友注意。 年初三(19日)隨著地面高壓東移，台灣附近東北季風明顯減弱，風向轉偏東風，到了年初四至初六(20-22日)則是高壓迴流帶來東到東南風影響的情況，中層以上則是逐漸過渡到相對高壓脊區內，水氣減少轉乾。預估迎風面的東半部，尤其花東一帶仍會有些局部降雨的機會，西半部則是以晴到多雲的天氣為主，夜晚清晨西半部、外島地區又會比較容易出現局部霧的情況，收假南來北往的朋友要注意行車安全的情況。溫度整體將上升、偏暖，白天有機會再度出現比較溫暖甚至有點熱的溫度，夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差變化大。 因此就整個過年期間來講，大致呈現前後較溫暖，中間北東轉涼的趨勢變化，日夜溫差則是持續比較明顯，早出晚歸的朋友要多加注意。天氣方面也是北東部比較有變化，不過降雨機會雖有雨量應該都不會很大，中南部基本上都是穩定的天氣，降雨機會低，很適合外出去走春，建議大家可以好好把握。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言