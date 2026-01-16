臺南污水下水道工程 榮獲「優良地下管道工程獎」2獎肯定





中華民國地下管道技術協會主辦的114年「優良地下管道工程獎」得獎名單出爐，南市水利局提報「113年度臺南市污水下水道管線檢視及更新修繕工程」及「臺南市虎尾寮污水下水道系統I幹管污水揚水站工程」分別榮獲「優等」與「佳作」獎項。

水利局表示，為落實低碳城市政策並推動永續韌性建設，積極引進創新技術改善老舊管網，市府編列經費約1.5億元辦理「113年臺南市污水下水道管線檢視及更新修繕工程」進行污水管網更新。例如，近期順利完成安平區安北路下水道系統每段長達約 280 公尺的一次性 CIPP（現地固化內襯管）修復工程。面臨「管徑大、距離長、施工條件複雜」等挑戰，施工團隊藉由CIPP 免開挖技術，無需大規模破壞路面，即可在既有管線內形成連續、密合且高耐久的內襯管，大幅提升結構強度與防滲能力。全程採免開挖工法，不僅建立長距離施工的典範，也減少施工車輛進出、土方開挖與材料運輸的頻率，有效降低碳排、噪音及粉塵污染，將對市民生活的干擾降至最低。

廣告 廣告

水利局指出，為克服東高西低的地勢限制，順利將部分東區與北區的生活污水輸送至虎尾寮水資源回收中心，市府投入逾1.3億元辦理「臺南市虎尾寮污水系統I幹管污水揚水站工程」。站體設施位於東和公園內，鄰近主要幹道、人流密集，故採用「壓入式沉箱工法」，以有效降低施工振動與噪音，減少砂湧及地層擾動等損鄰風險，確保周邊道路與既有設施安全無虞。此外，考量市民在公園上的使用感受，透過綠化植栽配置及站體外觀設計，使設施能自然融入其中，在確保工程品質與公共安全的同時，兼顧都市景觀美化。工程預計今(115)年2月完工，將有助於後續用戶接管工程的推動，提升市民生活品質。

更多新聞推薦

● 台美關稅確認「對等關稅15％不疊加、半導體關稅最優惠待遇」 賴清德籲朝野共同支持