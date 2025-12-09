臺南治水三箭齊發防洪兼活水 打造不怕淹水韌性城市

南市水利局長邱忠川率團隊於年終成果發表會中秀出一年來治水防洪努力成果，將以創新治水思維打造不怕淹水韌性城市。（記者李嘉祥攝）

臺南市長黃偉哲就任以來積極推動各項治水防洪建設，以「治水三支箭－排水系統清淤、提升抽水量能及滯洪池減洪」打造宜居大臺南，針對水環境建設逐步推動「治水」、「淨水」、「親水」、「活水」及「智慧防災」等五大治理策略。促進水資源永續發展與打造水循環再利用城市，今年於丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨的嚴峻挑戰下，淹水面積大幅減少，退水的時間也更快速，並於國內各大獎項繳出亮眼成績單；水利局長邱忠川9日率團隊出席於民治市政中心舉辦的年終成果發表會，秀出一年來的努力成果。

邱忠川局長表示，面對積水問題，水利局積極落實「三支箭」政策，第一支箭就是平日落實清淤，積淹水很快就退掉，第二支箭是抽水機發揮功能快速退水，第三支箭是妵過滯洪池讓積淹水速度變慢。黃偉哲市長上任以來區域排水治理累計整治長度達445公里，持續投入雨水下水道建設約57億元，累計建設長度達742公里；另也積極執行排水及雨水下水道清疏工作，全年度清淤量達16.1萬方，總量名列前茅；今年亦爭取中央補助增購89台大型移動式抽水機組汰舊換新，總數511台；全市新建抽水站達67座、滯洪池26座，丹娜絲颱風及0802大豪雨時淹水面積約130公頃，對比莫拉克颱風淹水面積55000公頃、0823豪雨淹水面積9997公頃，大幅降低且退水時間也更快。

在海岸線防護部分，邱忠川局長說，市府與中央共同投入近4.7億元完成人工養灘長度逾3500公尺、海堤整建逾3700公尺，復育沙洲面積約30公頃，累計復育面積為107公頃、疏濬潟湖淤砂48萬立方公尺，累計疏濬體積達156萬立方公尺，有效改善海岸侵蝕及海岸環境的效果；丹娜絲颱風過後，為協助沿海聚落抵禦暴潮侵害，水利局於最短時間內緊急完成多項加高防護措施，包含七股區西寮社區防洪牆加高600公尺、將軍區青鯤鯓社區防洪牆加高400公尺，並於七股區鹽埕里建構三道總長達2000公尺的防潮工程，有效抵禦楊柳颱風及天文暴潮的雙重威脅。

為進一步降低暴潮衝擊風險，市府亦投入1900萬元推動青山港汕沙腸袋工程，緊急完成搶修施作沙腸袋850公尺，藉由沙洲復育抵禦颱風暴潮巨浪並防止海水沖入七股聚落，可大幅提升西寮、鹽埕等社區居民生命財產安全。

在淨水工作方面，邱忠川局長指出，市府推動安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康、安南及新市等8處公共污水下水道系統，用戶接管戶數達22.8萬戶，六都排名第四，並結合在地歷史推出17款共170座彩繪特色污水孔蓋，為城市美學增添風景；另也完成劉厝排水、竹溪一期及月津港等13座水淨場，每日約可處理逾11.35萬噸河川水；今年動工的竹溪水質淨化場第二期工程是竹溪整治計畫最後一塊拼圖，完工後可將竹溪流域的4.7萬噸污水全量截流，結合去年11月開放啟用的「竹溪水岸改善及環境營造－哈赫拿爾森林公園」與竹溪一期營造成果，打造獨屬臺南的都市森林水岸。

在活水成果方面，邱忠川局長也進一步說明，市府配合中央推動淨零碳排政策及支持南部科學園區等高科技產業發展，開創國內首座「以水換水」模式的仁德再生水廠今年4月通水啟用，並投入近84億元完成永康、安平及仁德等3座再生水廠建置，每日最大供水量達8.1萬噸，預計115年每日供水量可提升至10.8萬噸，穩定產業用水來源，達到水資源再生及永續循環經濟目標；安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康等7座水資中心除提供24小時不間斷的污水處理外，另每日可免費提供1.8萬噸回收水作為冷卻用水、消防用水及道路灑水等非接觸人體目的使用，同時全唯一將再生水使用後的副產品污泥經過處理成為永續磚的材料，達到節水及資源循環利用目標。

邱忠川局長表示，南市全國首創發展物聯網智慧防災，於易積淹水地區建置110處水位站、31座雨量站與109處影像監控設備、160處雨水下水道水位監測站及328處路面淹水感測器，搭配「臺南水情即時通」APP，透過視覺化、地圖化呈現方式與多元水情介接服務，全方位呈現臺南市水情現況；另也成立51處水患自主防災社區及16處土石流自主防災社區，其中水患自主防災社區全國唯一連續10年評鑑「績優」，透過由下而上，落實社區推動並強化社區應變能力，達到預防性疏散撤離及遠離災害的目標。

邱忠川局長強調，水利局除在淨水、活水及非工程措施等面向持續努力外，面對未來頻發的極端氣候挑戰，也針對丹娜絲颱風、0728及0802大豪雨後的防洪與治水對策進行盤點提出精進方案，經黃偉哲市長大力爭取，中央已核定12.13億元投入復原工作，後續將賡續爭取中央治水經費合計151億元挹注，並配合出流管制及逕流分擔等治水新思維，打造臺南成為不怕淹水的宜居城市。