臺南治水三箭齊發 將再挹注151億元治水經費





台南市府積極推動各項治水防洪建設，以治水三支箭—排水系統清淤、提升抽水量能及滯洪池減洪，打造宜居大臺南，並為促進水資源永續發展與打造水循環再利用城市，針對本市水環境建設逐步推動「治水」、「淨水」、「親水」、「活水」及「智慧防災」等五大治理策略。今(114)年在丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨的嚴峻挑戰下，南市展現治水成效，不僅淹水面積比起以往已大幅減少，退水的時間也更快速，更在國內各大獎項繳出亮眼成績單。

廣告 廣告

在治水防洪建設部分，自黃偉哲市長上任以來，已整治64公里，累計整治達445公里；持續投入雨水下水道建設合計約57億元，建置長度約56.3公里，累計建設長度達742公里；另積極執行排水及雨水下水道清疏工作，全年度清淤量達16.1萬方；今年亦爭取中央經費補助，增購89台大型移動式抽水機組，汰舊換新後，總數為511台；目前，全市新建抽水站達67座，總抽水量達每秒805噸；全市滯洪池共26座，總滯洪量約633萬噸(約5座虎頭埤水庫容量)。歷經今年7月初丹娜絲颱風及0802大豪雨考驗下，台南市淹水面積僅約130公頃，對比莫拉克颱風淹水面積為55,000公頃、0823豪雨淹水面積9,997公頃，淹水面積已大幅降低且退水時間也更快。

以往易淹水的仁德區德糖路與民安路二段路口、中正路奇美實業前、永康區中山南路544巷（吉村飯店前）等，皆無傳出積淹水情況；此外，在海岸線防護部分亦與中央共同投入近4.7億元辦理保護，完成人工養灘長度逾3,500公尺、海堤整建逾3,700公尺，復育沙洲面積約30公頃，累計復育面積為107公頃、疏濬潟湖淤砂48萬立方公尺，累計疏濬體積達156萬立方公尺，有效改善海岸侵蝕及海岸環境的效果。

此外，丹娜絲颱風過後，為協助沿海聚落抵禦暴潮侵害，水利局於最短時間內緊急完成多項加高防護措施，包含七股區西寮社區防洪牆加高600公尺、將軍區青鯤鯓社區防洪牆加高400公尺，並於七股區鹽埕里建構三道總長達2,000公尺的防潮工程(包含大寮排水堤岸緊急搶修200公尺、市道176線路堤加高900公尺及鹽田土堤田埂加高加固900公尺)，有效抵禦楊柳颱風及天文暴潮的雙重威脅。為進一步降低暴潮衝擊風險，亦積極投入1,900萬元推動青山港汕沙腸袋工程，緊急完成搶修施作沙腸袋850公尺，藉由沙洲復育抵禦颱風暴潮巨浪並防止海水沖入七股聚落，可大幅提升西寮、鹽埕等社區居民生命財產安全。

在淨水工作方面，本市已推動安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康、安南及新市等8處公共污水下水道系統，用戶接管戶數已達22.8萬戶，六都排名第4名，並結合在地歷史製作如三老爺宮周邊等17款共170座彩繪特色污水孔蓋，為城市美學增添一抹風景；此外，本市已完成劉厝排水、竹溪一期及月津港等13座水淨場，每日約可處理逾11.35萬噸河川水。今年動工的竹溪水質淨化場第二期工程則是竹溪整治計畫最後一塊拼圖，完工後可將竹溪流域的4.7萬噸污水全量截流，有效提升竹溪水質，結合去年11月份開放啟用的「竹溪水岸改善及環境營造」-「哈赫拿爾森林公園」與竹溪一期營造成果，實現「築夢之溪，風華再現」的願景，打造成為獨屬臺南的都市森林水岸。

在活水成果方面，配合推動淨零碳排政策並支持南部科學園區等高科技產業發展，開創國內首座「以水換水」模式的仁德再生水廠已於今年4月通水啟用，本市目前已投入近84億元完成永康、安平及仁德等3座再生水廠建置，每日最大供水量達8.1萬噸(含南科2萬噸)。預計115年每日供水量可提升至10.8萬噸，期使一滴水可多次利用，穩定產業用水來源，達到水資源再生及永續循環經濟之目標。此外，7座水資中心(安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康) 除了提供24小時不間斷的污水處理外，每日可免費提供1.8萬噸回收水，作為冷卻用水、消防用水及道路灑水等非接觸人體目的使用，達到節水及資源循環利用的目標。

在智慧及自主防災成果方面，積極發展物聯網智慧防災(全國首創)，目前已在易積淹水地區累積建置110處水位站、31座雨量站與109處影像監控設備、160處雨水下水道水位監測站及328處路面淹水感測器，再搭配「台南水情即時通」APP，透過視覺化、地圖化呈現方式與多元水情介接服務，全方位呈現臺南市水情現況，實現一機在手，水情資訊一手掌握。目前，已成立51處水患自主防災社區及16處土石流自主防災社區。其中，水患自主防災社區更是全國唯一連續10年(104-113年)評鑑「績優」，透過由下而上，落實社區推動並強化社區應變能力，達到預防性疏散撤離及遠離災害的目標。

面對未來頻發的極端氣候挑戰，水利局已針對丹娜絲颱風、0728及0802大豪雨後的防洪與治水對策進行盤點提出精進方案，經黃偉哲市長大力爭取之下，中央已核定12.13億元投入復原工作。後續將賡續爭取中央治水經費合計151億元挹注，並配合出流管制及逕流分擔等治水新思維，打造臺南成為不怕淹水的宜居城市。

更多新聞推薦

● 傳F-16飛官現G力昏迷致戰機失控 空軍司令部：由長機隨伴返場安全降落