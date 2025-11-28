臺南流行時尚產業展 熱身預告

南市經發局及參展廠商共為臺南流行時尚產業展熱身預告，歡迎來大臺南會展中心感受年終時尚盛會。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府經濟發展局今年首次主辦「臺南流行時尚產業展」，十二月五至七日將於大臺南會展中心登場，設置流行時尚、臺南品牌、美妝、綠色永續、原創設計、市府主題館等六大主題展區，吸引逾七十五家廠商參展，攤位數達二百五十個，市府特舉辦宣傳會，邀參展廠商展示特色商品，預告年終時尚盛會即將展開。

市長黃偉哲表示，流行時尚產業含括紡織、袋包、眼鏡、化妝品、皮革等各產品領域，臺南是該類產品設計與生產重鎮，其中有許多業界隱形冠軍；市府結合相關公協會推動臺南流行時尚產業升級與商機拓展，以「永續×原創×在地」為策展核心，期建立具代表性時尚平台，提升在地品牌能見度與競爭力。

台南市刺繡商業同業公會理事長黃正忠說，很多傳統產業面臨外移、關稅等挑戰，許多刺繡商家透過文創方式為產業找出新出路，也期盼透過參展讓更多人認識產業並進而支持。

經發局長張婷媛指出，此次展會完整呈現臺南在地時尚產業多元樣貌與創新能量；為串聯更寬廣產業合作契機，特別規劃兩場論壇；「時尚新生態、原創、永續與在地設計的交會點」從文化、永續與原創設計角度出發，分享如何打造具國際競爭力的時尚品牌；「步入全球市場，提高品牌能見度」論壇剖析如何在有限資源下打造具辨識度與國際潛力的時尚商品，即日起開放線上預約免費參觀；展期間也有多項限量好禮，每日前一百五十人送早鳥禮，歡迎把握機會。