臺南深耕社安網成果卓越 社會局家防中心榮獲「社安網菁英獎」





衛生福利部昨日舉辦「114年度社安網指標案例頒獎典禮及研討會」，公開表揚全國社會安全網計畫之指標性實務案例。臺南市政府社會局共有2件案例通過第一階段評選，榮獲「社安網卓越獎」，其中，社會局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心提報之案例，進一步獲選為全國僅2件之「社安網菁英獎」，充分展現臺南市在跨網絡合作與高風險服務處遇上的卓越成果。

市長黃偉哲表示，強化社會安全網的關鍵，在於第一線專業人員的敏銳判斷與各網絡單位的即時合作。市府持續以「一主責、多協力」的模式，整合社政、警政、衛政及司法等資源，讓服務能真正回應脆弱家庭與高風險個案的需求。此次獲得中央肯定，不僅是對制度推動的肯定，更是對第一線工作者長期投入的最佳回饋。

社會局長郭乃文指出，本次獲獎的兩件案例，分別展現社安網在保護服務及社會福利領域的實務深度。保護服務組獲獎案例，係由臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心提報，透過社工專業的風險辨識與督導經驗的即時支持，結合市府警察局、醫療團隊及司法機關等網絡力量，成功即時介入並救援受虐兒少，為高風險家庭建立安全防線，展現跨網絡合作的即戰力。

社會福利組獲獎案例，由臺南市政府社會局永康區社會福利服務中心提報，聚焦社區脆弱家庭的長期陪伴與支持服務，透過持續關懷與服務銜接，結合衛生福利資源及專業醫療團隊的協力合作，逐步改善長者生活狀態與照顧穩定性，實踐社會安全網「陪得久、接得住」的服務精神。

市府社會局表示，強化社會安全網仰賴各網絡單位與第一線人員的共同投入。未來將持續深化跨網絡合作機制，累積更多可供複製與學習的實務經驗，並感謝所有參與其中的夥伴，攜手守護市民的安全與生活尊嚴。

