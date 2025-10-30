臺南清代「甜蜜道路」現身！
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市區鐵路地下化工程持續推進中，近期在鄰近東門路一帶發現一系列豐富的遺構與遺物。經考古團隊調查研判，該區域正是清代府城的重要道路遺跡。遺構所在地位於當時的祝三多境（今新樓醫院周邊），往南銜接的大路為自大東門出入的交通要道，周邊糖間林立，是當時府城製糖業的重鎮。清代《臺灣采訪冊》曾記載沿途「凡白糖行𥕟碎及舊污泥多遺棄其間」，可見當時製糖產業蓬勃，街道四周堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，甜氣四溢。
這次發現遺構的東西兩側以三合土結構做為邊界，結構之間使用糖漏碎塊、瓷器殘片、磚瓦殘片、灰漿與三合土面，透過混雜土方分層夯實的工法堆砌，修築成道路。考古團隊進一步以道路的位置、形狀與走向進行比對，與1875年的「臺灣府城街道全圖」上所標示的「牛車路」十分吻合；此外，從出土於夯土層底部作為級配的清代墓碑上紀年推斷，這一段的「牛車路」道路修築或翻修工程應該落在「道光十六年（1836）」之後。
可以想像當時負責修築這段道路的工人們，就地取材，使用週遭糖間遺棄的糖漏、瓷器、磚瓦，混雜著滿地掉落的糖碎屑一同倒入地下夯實成為道路的級配，《臺灣采訪冊》中甚至記有道光年間夏天，大東門鄰近道路的空地因為不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨著蒸散而出的煙氣瀰漫而出，讓當時臺南空氣「含糖量」大幅提升。讓清代時期的府城不只道路含糖，就連空氣中都充滿甜蜜蜜的氣味，臺南「全糖市」當之無愧！
考古團隊已完整記錄並暫時移置保存相關遺構，讓鐵路地下化工程能持續推進。市長黃偉哲表示，未來鐵路地下化完工後的綠園道開闢計畫，將納入這批珍貴考古遺構一併規劃，讓市民與遊客漫步綠園道時，能親身感受府城悠久的歷史層次與文化香氣。
▲分層夯實的道路剖面，可看見密集的糖漏破片。
其他人也在看
南鐵地下化 挖出清朝糖路
記者林雪娟∕台南報導 常有人說：「台南連空氣都是甜的！」如今這句話，有…中華日報 ・ 7 小時前
韓劇《討厭的愛情》11月開播，李政宰x林智妍化身國民演員與娛樂女記者，相差18歲CP遭批「太出戲！」
網友批評這對CP「太出戲」、「看起來像父女戀」，兩位演員則在發佈會上以對戲時幽默的互動證明：「年齡不是問題」！放言 Fount Media ・ 11 小時前
台南設定市轄學校每3個月廚餘減量8%目標 (圖)
台南市政府29日宣布，11月將啟動市轄學校「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫，不只調整午餐菜單，也設定每3個月廚餘減量8%目標，盼兼顧防疫、環保與食育3重要任務。中央社 ・ 1 天前
南鐵地下化出土清領糖業遺構（2） (圖)
台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物。圖為疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可見以三合土遺構做為邊界中央社 ・ 18 小時前
巴西實業家訪靜思精舍 永續能源交流共好
來自巴西的實業家瓦格納（Wagner Cunha Carvalho），是永續能源公司的創辦人兼執行長，在全巴西超過400個城市推動節水、節能與智慧監控方案，被譽為南美洲綠色轉型的典範。今天他和伴...大愛電視 ・ 9 小時前
總統：明年公布2050年循環經濟路徑圖 打造韌性廊道
（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天主持氣候變遷對策委員會議表示，最快明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，繼續強化綠色成長動能，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型新局。同時建立更完整氣候調適機制，在台灣打造「韌性廊道」，因應各類型挑戰。中央社 ・ 11 小時前
粿粿昔節目聲明"不會出軌" 范姜彥豐爆討1200萬封口
生活中心／綜合報導藝人王子遭范姜彥豐指控與妻子粿粿"婚內出軌"，過去粿粿在節目上接受小S靈魂拷問的畫面也曝光，聲稱"不會出軌"，卻當場被星座老師打臉，如今應驗，主持人之一派翠克今天被問，尷尬表示，S姐對每個人都會問。最新還傳出，范姜要求1200萬元的封口費，但粿粿付不出來，王子也不願出手，才讓此事曝光。民視 ・ 9 小時前
台南竹溪水質淨化場第二期動土 (圖)
台南市竹溪水質淨化場第二期工程30日動土開工，將採用近自然的接觸曝氣工法，將淨化後的水補注回竹溪上游，大幅度改善竹溪水質及周邊環境。中央社 ・ 12 小時前
永康砲校走入歷史 再度敞開大門時間曝
占地83公頃的永康砲校今天正式步入歷史，不少鄉親好奇，砲校既然已經遷走，何時能夠敞開大門？後續完成點交將進場整修的台南市政府地政局表示，預計明年上半年將先開放大門周邊草皮供民眾使用。中時新聞網 ・ 18 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 9 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 17 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前