臺南溪北新春采風無限 邀民眾來新營搭懷舊五分車、賞波光、玩文創及看雲朵
▲臺南溪北新春采風無限，新營區長陳宏田邀民眾來暢遊鐵道園區搭懷舊五分車、逛天鵝湖賞波光、玩文創及看雲朵。（記者李嘉祥攝）
臺南溪北采風魅力無窮，2026新營波光節點燈綻放，今年以「光之夢」為策展主題，將天鵝湖化身為會發光的夢境森林，打造國際級藝文饗宴，活動期間民眾可沿著天鵝湖公園環湖木棧道欣賞湖上拱橋景致，白天感受湖光山色與綠意水景，入夜後則在繽紛環湖藝術燈光與湖面波光交織下，呈現截然不同的迷人風貌，適合全家休閒漫步，市長黃偉哲歡迎全國民眾春節攜家帶眷來新營走春，感受光影與自然交融的節慶氛圍。
新營區長陳宏田表示，新營景點豐富多元，民眾可騎乘YouBike暢遊綠意盎然的糖鐵國家綠道，途經有「龍貓隧道」美名的長勝營區綠色隧道，還可到周邊新營鐵道園區搭乘懷舊觀光五分車，跨越急水溪欣賞田園景色；午後走訪充滿日式風情的和茗園及新東舊時光，在漫遊中感受悠閒又喜氣的年節時光；對藝術手作及文創體驗有興趣民眾可到新營文化中心旁的?間創生聚落，大年初三至初五每日下午有「馬半仙開運節」，結合市集、開運活動與濃厚年味，邀請民眾一起熱鬧迎新年；新營文化中心還有「2026新營Q起來」戶外藝術裝置展，充滿療癒能量的「雲朵AH!Q」角色融入新營的Q系日常，適合拍照打卡。
陳宏田區長說，新年走春拜廟亦是民眾迎春納福的重要行程，新營區內廟宇林立、信仰底蘊深厚，其中不乏深受地方居民敬重的信仰中心，包括香火鼎盛的新營太子宮、歷史悠久的同濟宮、守護地方平安的濟安宮、主祀玄天上帝的真武殿，以及凝聚社區向心力的通濟宮等，皆為春節期間走春參拜熱門選擇，民眾在走春祈福同時也能感受地方文化特色與濃厚人情味，為新的一年祈求平安順遂、福氣滿滿。
新營區也有許多庶民美食值得品嘗，陳宏田區長除推薦豆菜麵、鴨肉羹、牛肉麵、臭豆腐、鹹粿等在地美食，還有太子宮麵、老字號糕點等，等人氣伴手禮。還有更多隱藏版美食資訊可至「新營美食地圖」臉書粉絲專頁查詢，歡迎大家一起來發掘自己心目中專屬的美味名單，另也建議走春漫遊可順道走訪鹽水月津港燈節、後壁俗女村及菁寮老街、柳營德元埤荷蘭村等鄰近知名景點，或到白河關子嶺泡泥漿溫泉、到東山175咖啡公路品嘗香醇咖啡，吃、喝、玩、樂一次搞定。
其他人也在看
南市經發局強化事業單位自主防災作為 確保作業安全及降低春節期間致災風險
內政部消防署訂定「企業防災指導手冊」，供業者了解防災知識，確保廠區作業與人員安全，臺南市政府依據「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」積極推動企業自主防災，並依據工廠管理輔導法規定推動各工業區區域聯防機制，輔導工業區內工廠成立聯防團隊，建立各支援單位橫向聯繫，強化園區聯絡網落實預防與訓練工作，市長黃偉哲也呼籲工廠業者應誠實申報危險物品及做好物料管理，共同維護社會大眾生命財產安全。經濟發展局長張婷媛表示，南市轄內已申報危險物品管制量計約5百多家工廠，經發局設有專人負責申報內容審核，定期將申報資料函送消防局等有關機關進行勾稽確認，並於網站上提供危物申報宣傳資訊可供轉知轄內工廠參考，主動通知存放廠內或廠外倉庫涉有工廠危險物品務必依工廠管理輔導法進行網路申報。張婷媛局長指出，轄 ...
歸仁區公所攜手總鋪師及在地企業送年菜及紅包 以佳餚祝福陪伴弱勢兒少過新年
農曆春節將至，為讓弱勢家庭也能感受年節團圓的溫馨氛圍，歸仁區公所特於廣場辦理「迎馬當鮮·飄香傳愛」致贈年菜及紅包、春聯公益活動，邀請區內40戶經濟弱勢兒童及少年生活扶助家庭參與，透過滿桌佳餚與關懷祝福，提前迎接溫暖新年。歸仁區今年發放的愛心年菜全數由在地知名總舖師阿泰師（施宗泰）自掏腰包捐助及掌杓，共準備「騰馬迎春燉雞湯」、「招財進寶魚翅羹」、「吉祥如意雞米糕」、「金玉滿堂五彩魚」、「吉星高照大封肉」、「鴻運當頭大白蝦」及「富貴團圓八寶丸」等七道寓意吉祥、象徵團圓的年節料理，道道用心、香氣四溢，傳遞濃濃年味。黃偉哲市長表示，「照顧弱勢優先」是市府施政理念，感謝阿泰師、東憲工程及善化工業長期投入在地公益活動，攜手歸仁區公所行善團合作辦理年菜與紅包發放，並貼心準備賀喜春聯，致 ...
新年送暖不停歇南投榮服處攜手玉靈功德會致贈愛心年菜
農曆新年將至，為讓清寒榮民眷感受年節溫暖，南投縣榮民服務處攜手埔里慈善團體「玉靈功德會」，舉辦年菜捐贈活動，致贈愛心年菜給縣內獨居、雙老及弱勢榮民眷家庭。捐贈儀式由玉靈功德會理事長羅月燕親自主持，南投縣榮服處處長李毓錫代表受贈，並率領服務團隊將年菜親送到府，讓長輩們在寒冬中感受到社會的溫情與關懷。玉靈功德會是由南投縣埔里「聖賢太子宮」信眾發起成立的慈善團體，秉持哪吒三太子濟世精神，持續關懷弱勢族群。羅月燕理事長表示，榮民過去為國家奉獻青春歲月，退伍後部分長輩面臨獨居與生活困境，期盼透過年菜捐贈，讓榮民眷在佳節前夕也能圍爐感受團圓氣氛，並拋磚引玉，號召更多社會資源投入公益，讓愛心持續傳遞。李毓錫處長感謝玉靈功德會長期對榮民眷的支持與付出，強調此次活動不僅提供實質物資協助，更 ...
南市長黃偉哲率隊慰問春節執勤警民力 感謝協力守護臺南治安與交通
為感謝警察及協勤民力春節期間執勤辛勞，臺南市長黃偉哲與警察局長林國清、民防大隊長康銀壽、守望相助大隊大隊長宋俊明、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜、義警大隊副大隊長黃坤山等至歸仁及永康分局，向警察、民防、義警、義交、巡守大隊、志工及警友表達感謝，肯定為維護南市治安與交通安全所付出的辛勞。黃偉哲市長表示，今年「加強重要節日安全維護工作」已啟動，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作重點，除持續打擊詐欺、查緝毒品及掃蕩黑幫等重點治安工作，也將針對大眾運輸場站、商圈、市集及人潮密集場所，加強顯醒性警力部署與機動巡邏，強化安全聯防機制，防範突發危安事件，感謝警務人員及所有協勤人員除執行平常的掃毒、反黑、巡邏等業務，接近過年期間亦對護鈔、公司住宅廠房安全 ...
內化型青少年上網易攀比 董氏籲家長留意社群風險
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）寒假展開，青少年上網時間增加，董氏基金會引用國際研究指出，有焦慮、憂鬱等「內化型」心理健康狀況青少年，在網路上與他人做比較的高達48%，比健康者高一倍，籲家長多留意，防孩子在網路世界受傷更深。
寒溪呢紅白櫻花同框美呆！ 吸引遊客跟著子瑜腳步上山
嘉義縣梅山鄉太和村社後坪「寒溪呢森林人文叡地」緋寒櫻與福爾摩沙白櫻盛開中，呈現紅白對抗美不勝收景象。往年這個季節，韓國女團TWICE成員周子瑜大多會陪著媽媽上山賞櫻。但據了解，周子瑜因為巡演關係，今年恐怕沒有時間回台灣過農曆年，雖然沒有機會捕獲「野生子瑜」，但上山賞櫻遊客仍說「跟著子瑜腳步來賞櫻感覺
糖分無所不在！陳時中呼籲「減糖」：任何疾病都從嘴巴開始
為了提升民眾減糖意識，營養師公會全國聯合會今（12）日首度攜手全家便利商店舉辦「營養師推薦無糖選｜全家食在購安心」記者會，行政院政務委員陳時中受邀出席表示，減糖雖然人人皆知有益健康，但落實不易，「任何疾病、健康都從嘴巴開始，如果能夠吃的健康，那一定會促進健康」。
2026新營波光節開跑！7大光影藝術，超萌光兔、鼠尼出沒天鵝湖，台南最Chill夜拍點就在這
「2026 新營波光節」活動於 2/7(六) 開跑了！今年以「光之夢」為主題，透過國內外藝術家打造的 7 件主題作品，加上環湖燈光與水幕投影，將新營天鵝湖公園打造為一座大型的夢境森林好夢幻。
田中窯蜀葵花海萬紫千紅年假賞花走春首選
[NOWnews今日新聞]春節連假長達九天，正是走春賞景好時光。彰化縣田中窯創藝園區一年一度蜀葵花季燦爛登場，二萬棵蜀葵花怒放，繁花似錦，即日起至四月底開放賞景，是春節出遊走春好去處。園區創辦人葉志誠...
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍
生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
宣導超多次別用！行李束帶卡住...桃機輸送帶又故障 地勤搖頭
為了防止行李箱爆開、提升在行李轉盤上的辨識度，並增加防盜安全性，許多旅客會在行李箱外綁上束帶，不過日前旅客分享，因行李束帶卡住，導致桃園機場輸送帶故障，影響行李處理時間；消息曝光，釣出一名工作人員回應，雖然已經宣導多次「盡量不要用綁帶」，仍因勸導未果導致故障發生，相當無奈。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
賈永婕突訪「林宅血案現場」嘆：很難想像！「案發地下室畫面曝」仍留痕跡
娛樂中心／綜合報導46年前震驚社會的林宅血案，因電影《世紀血案》引發討論再度受到關注。台北101董事長賈永婕近日在社群透露，自己閱讀監察委員田秋堇專訪後深受觸動，坦言一邊流淚一邊看完，感到悲憤與難過，也因此開始重新認識這段歷史。賈永婕11日親自前往義光教會走訪，行程被網友曝光後，她也於社群分享現場照片並寫下心得，表示獨自走遍教會一樓與地下空間，現場氣氛平靜，卻難以想像曾發生殘酷事件。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
成美文化園春節八天活動不間斷
每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年味與自然景色交織的園區中迎接嶄新一年。今年不同以往從小年夜開始到春節期間(二月十五至二月二十二日，小年夜到初六），成美文化園推出一系列豐富的節慶活動，結合民俗表演、街頭藝人、大師揮毫、文化體驗、新春互動、春節市集與門票買二送一的活動優惠，打造適合闔家出遊、情侶走春與輕旅行族群的新春首選。（見圖）園區內庭園景觀與湖景相映和百年歷史建築交織出濃厚人文氣息。春節期間園內落羽松逐漸轉紅，溫潤橘紅色倒映水面，為整座園區披上一層柔和的季節風景。漫步其間，既能感受年節的熱鬧氛圍，也能在自然景致中放慢腳步，享受片刻悠閒。春節期間，園區安排多元活動內容，讓走春不只是散步賞景，更成為一趟充滿祝福與歡笑的節慶旅程。大年初 ...
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
過年賞櫻不用上山！彰化芬園上萬棵櫻花大爆發超壯觀
本周就是農曆春節假期，適逢櫻花盛開的季節，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、河津櫻大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「不用上山就能欣賞到壯觀花海，真是太美了！」過年期間整個園區都是一片「紅通通」，充滿年味喜氣，賞櫻正是時候。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...