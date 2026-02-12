臺南溪北新春采風無限 邀民眾來新營搭懷舊五分車、賞波光、玩文創及看雲朵

臺南溪北新春采風無限，新營區長陳宏田邀民眾來暢遊鐵道園區搭懷舊五分車、逛天鵝湖賞波光、玩文創及看雲朵。（記者李嘉祥攝）

臺南溪北采風魅力無窮，2026新營波光節點燈綻放，今年以「光之夢」為策展主題，將天鵝湖化身為會發光的夢境森林，打造國際級藝文饗宴，活動期間民眾可沿著天鵝湖公園環湖木棧道欣賞湖上拱橋景致，白天感受湖光山色與綠意水景，入夜後則在繽紛環湖藝術燈光與湖面波光交織下，呈現截然不同的迷人風貌，適合全家休閒漫步，市長黃偉哲歡迎全國民眾春節攜家帶眷來新營走春，感受光影與自然交融的節慶氛圍。

新營區長陳宏田表示，新營景點豐富多元，民眾可騎乘YouBike暢遊綠意盎然的糖鐵國家綠道，途經有「龍貓隧道」美名的長勝營區綠色隧道，還可到周邊新營鐵道園區搭乘懷舊觀光五分車，跨越急水溪欣賞田園景色；午後走訪充滿日式風情的和茗園及新東舊時光，在漫遊中感受悠閒又喜氣的年節時光；對藝術手作及文創體驗有興趣民眾可到新營文化中心旁的?間創生聚落，大年初三至初五每日下午有「馬半仙開運節」，結合市集、開運活動與濃厚年味，邀請民眾一起熱鬧迎新年；新營文化中心還有「2026新營Q起來」戶外藝術裝置展，充滿療癒能量的「雲朵AH!Q」角色融入新營的Q系日常，適合拍照打卡。

陳宏田區長說，新年走春拜廟亦是民眾迎春納福的重要行程，新營區內廟宇林立、信仰底蘊深厚，其中不乏深受地方居民敬重的信仰中心，包括香火鼎盛的新營太子宮、歷史悠久的同濟宮、守護地方平安的濟安宮、主祀玄天上帝的真武殿，以及凝聚社區向心力的通濟宮等，皆為春節期間走春參拜熱門選擇，民眾在走春祈福同時也能感受地方文化特色與濃厚人情味，為新的一年祈求平安順遂、福氣滿滿。

新營區也有許多庶民美食值得品嘗，陳宏田區長除推薦豆菜麵、鴨肉羹、牛肉麵、臭豆腐、鹹粿等在地美食，還有太子宮麵、老字號糕點等，等人氣伴手禮。還有更多隱藏版美食資訊可至「新營美食地圖」臉書粉絲專頁查詢，歡迎大家一起來發掘自己心目中專屬的美味名單，另也建議走春漫遊可順道走訪鹽水月津港燈節、後壁俗女村及菁寮老街、柳營德元埤荷蘭村等鄰近知名景點，或到白河關子嶺泡泥漿溫泉、到東山175咖啡公路品嘗香醇咖啡，吃、喝、玩、樂一次搞定。