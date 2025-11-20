臺南無刺虱目魚排澳洲食品展接單裝櫃

南市長黃偉哲、農業局副局長吳威達主持臺南無刺虱目魚排於澳洲食品展後接單裝櫃外銷封櫃儀式，見證推動漁產品外銷豐碩成果。



（記者李嘉祥攝）

臺南漁產品繼今年二月成功推進歐洲市場後再傳佳音，十一月臺南無刺虱目魚排於澳洲食品展後接單裝櫃外銷，昨（廿）日特舉辦「臺南漁產澳洲食品展封櫃儀式」，市長黃偉哲、農業局副局長吳威達均出席，展現市府推動漁產品外銷豐碩成果。

市長黃偉哲表示，虱目魚為臺南特色代表漁產，味美且營養價值高，被譽為「牛奶魚」，過去因多刺讓許多人卻步，現已開發出無刺虱目魚，不僅台灣民眾喜歡，於國際食品展中也深獲海外人士肯定；此次廠商接獲虱目魚排訂單，是對臺南農漁民的肯定，也感謝商研院與市府、業者共同開拓漁業新藍海。

農業局長李芳林說，虱目魚肉質鮮美、營養豐富，但對澳洲市場而言仍屬新興食材，今年九月澳洲食品展中臺南館設置六大展位；展覽落幕後訂單湧入，成功促成臺南漁產正式出口澳洲市場，為臺南優質漁產開拓海外市場奠定里程碑。農業局副局長吳威達指出，為協助漁產品外銷升級，市府近年積極推動漁產加工廠認證輔導、冷鏈物流改善及海外行銷布局等措施；今年二度參加澳洲食品展成果豐碩，不僅讓當地消費者認識臺南虱目魚文化，也成功建立臺南優質漁產品牌形象，未來會持續輔導業者強化產品差異化與市場競爭力，並結合中央資源拓展更多國際市場，協助臺南漁業逐步實現「立足國內、放眼國際」的目標。