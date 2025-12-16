臺南牛仔沖沖滾國產牛肉暨鮮乳活動善化登場 千人幸福吃牛肉喝鮮乳

南市長黃偉哲、農業局長李芳林、副議長林志展等議員聯合為臺南牛仔沖沖滾國產牛肉暨鮮乳行銷活動揭幕，歡迎大家來臺南吃牛肉喝鮮乳。（記者李嘉祥攝）

「2025牛仔沖沖滾－國產牛肉暨鮮乳行銷活動」於善化啤酒廠熱鬧登場，現場集結多家牛肉湯名店與豐富畜產市集，濃醇鮮乳與現切溫體牛肉香氣四溢，吸引上千人來嚐鮮，邊品嚐臺南特色美食邊享受結合農產、文化與歡樂盛典。

市長黃偉哲表示，臺南有肉品市場，地利之便讓新鮮溫體牛肉在最短時間內送達店家，專業師傅依肉質紋理切片搭配滾燙高湯現沖，呈現最道地、最鮮甜的臺南牛肉湯風味；牛仔沖沖滾活動從早期善化啤酒節延伸發展為結合善化牛肉湯特色活動，感謝中央長期支持臺南推動農產品行銷與外銷，也歡迎大家來臺南吃牛肉、喝牛肉湯，感受臺南獨有的飲食魅力。

農業局長李芳林指出，今年活動邀請阿裕、鴻牛、和味及蠻牛等四家知名清燙牛肉湯店家參與，以自家秘方高湯現沖牛肉湯，為市民端上臺南美味；Moo Moo市集集結多元畜產品，還能參加消費滿額戳戳樂，憑手氣帶走好禮；另也邀海洋家族哥哥姐姐炒熱氛圍及規劃受孩童喜愛的可愛牛兒輕黏土體驗。

李芳林局長說，配合此次活動特規劃「品飲六款乳品」及「牛肉湯最佳部位解析」二場知性課程，從乳品風味差異、酪農產業介紹到牛肉部位應用，帶民眾認識國產乳品與牛肉的特色與價值，也提醒25間合作店家集點活動將延續至19日，加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號到店消費滿額即可集點，集滿三點可獲抽獎機會，歡迎來臺南吃牛肉抽沖繩來回機票、飯店雙人住宿券等大獎。