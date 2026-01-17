臺南甜點節 甜蜜登場

南市長黃偉哲、觀旅局副局長鄭道立、永康區長李皇興、大東橋商圈觀光發展協會理事長顏子喬、立委及議員為臺南甜點節揭幕，邀全民春遊臺南吃甜甜。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、觀旅局副局長鄭道立、永康區長李皇興、大東橋商圈觀光發展協會理事長顏子喬、立委及議員為臺南甜點節揭幕，邀全民春遊臺南吃甜甜。（記者李嘉祥攝）

「第六屆臺南甜點節」十七日起一連二天於臺南市立圖書館新總館及周邊盛大登場，集結百家精選甜點、職人咖啡、文創手作及年味特色市集，打造專屬臺南甜蜜饗宴；市長黃偉哲、觀光旅遊局副局長鄭道立、永康區長李皇興、大東橋商圈觀光發展協會理事長顏子喬、悠遊卡董事長林志盈、立委及議員均出席，邀全國甜食愛好者春遊臺南吃甜甜。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，甜點節第三次於永康區舉辦，結合產業與文化，規模逐年擴大，本屆以「香味」為主題帶領大家展開「氣味城市漫遊」，超過一百一十個攤位參與，並於市圖新總館辦大師講座，還有街頭藝人表演，讓大家感受臺南甜點、美食與城市進步成果。

李皇興區長指出，第六屆臺南甜點節活動結合觀旅局、區公所、大東橋商圈及思味行銷等夥伴，更具規模與影響力，並與農業局合作舉辦好康市集，提供在地農產品及優質年貨，期盼今年參與人潮能打破去年十三萬人次紀錄；除為市民帶來多元的味蕾饗宴與節慶體驗，另也與喜憨兒社會福利基金會合作共同打造主視覺設計，也讓更多人能參與公益，發揮愛心溫暖社會各角落。

林國華局長也建議參加甜點節民眾可順遊市圖新總館感受城市閱讀風景，或至永康大灣廣護宮、永康公園、三崁店糖廠神社遺跡散步，品嘗在地知名的大灣花生糖與傳統早餐米粿，還可至新化老街感受年節氛圍及到虎頭埤風景區、大坑休閒農場，在慢遊中感受臺南豐富的文化層次與生活溫度。