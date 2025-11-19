臺南白河查獲違規使用廚餘養豬 市府開鍘重罰 啟動環境清消作業

臺南白河查獲畜主違規使用廚餘養豬，市府除開鍘重罰外，並立即啟動最高等級環境清消作業，也針對豬隻進行血液採樣送驗。（記者李嘉祥攝）

臺南市農業局畜產科與動物防疫保護處17日執行聯合稽查，於白河區魏姓養豬場查獲業者違法使用廚餘餵飼豬隻，現場飼養豬隻共計168頭，稽查人員查獲10桶廚餘及飼料槽內有廚餘殘渣，明顯違反「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」等規定，市府開鍘重罰120萬元，並對畜主開立移動管制書、製作訪談記錄及豬隻採養，以維護養豬產業安全。

另針對非洲豬瘟疫情爆發後衍生廚餘去化壓力，為導入更高效的處理設施，南市環保局也積極向中央爭取廚餘處理再利用設施優化及整建計畫，預估可處理160 噸的廚餘，確保全市廚餘處理穩定無虞。

農業局19日表示，動物防疫保護處當日除依規採樣並辦理後續裁處作業，也同步採取最高等級防疫措施啟動環境清消作業，由環保局押運飼主自行載運的10桶廚餘至焚化爐去化後，動保處對廚餘載運車輛、場內空桶及周邊環境進行全面徹底清潔與消毒，全方位提升生物安全；另也開立全場豬隻移動管制書及採樣5頭豬隻血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認當前無疫情傳播。

動保處長方川和指出，該位畜主先前已被列為追蹤輔導對象，畜產科及動保處於11月10日及13日曾兩度前往稽查與輔導，當時雖未發現違規，卻已多次宣導禁用廚餘的法令規範；對挑戰公權力、危及產業安全的行為，市府會嚴懲不貸，也呼籲轄內養豬戶，依相關法規，全面禁止將廚餘、屠宰下腳料及動物性廢渣作為飼料使用，違者最高可處100萬元至300萬元罰鍰，請畜主務必遵守規定，切勿心存僥倖、以身試法，堅守非洲豬瘟防疫防線，確保產業永續。