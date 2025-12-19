臺南皮件設計身障職訓班 結訓

臺南市政府勞工局今年委託社團法人台南市復健青年勵進會辦理「一一四年度手工藝類身心障礙者職業訓練－皮件設計製作人員培訓班」，學員歷經六百小時系統化知識與技巧訓練後，創作出袋包、皮革小物等兼具實用性與美感作品，十九日並舉行結訓典禮暨成果展示，市長黃偉哲鼓勵學員以技藝翻轉人生，開創未來就業與創業多元可能。

學員阿富因肢體障礙無法久坐久站，工作受限，在就業服務站推薦下參訓，協會為其調整座椅、提供靠墊與彈性休息方式，打造友善學習環境，協助獲得一技之長，也改善生活習慣與家庭互動；阿富期盼未來以皮革技能創造收入、提升生活品質。

勞工局長王鑫基表示，結訓典禮不僅是學員成果驗收，也考驗是否將訓練技確實傳授給學員；學員作品融入臺南元素展現特色，也鼓勵產品做出來要想辦法賣出去，勇敢走向市場，開啟個人品牌與事業，成為臺南皮革產業新亮點。

南市復健青年勵進會指出，協會長期支持身心障礙者自立發展，此次課程除教授專業技術，也著重建立學員自信與職涯方向，未來也會提供後續就業媒合與創業輔導，協助學員順利銜接產業現場。

王鑫基局長強調，課程結訓代表完成階段性學習成果，也象徵學員人生旅程的新起點，期待學員以此次訓練為基礎，勇敢邁向職涯發展，未來也會持續推動更多支持弱勢族群的政策，並鼓勵公部門及企業優先採購由身心障礙者製作的產品，以行動支持職訓成果，為社會帶來更多溫暖與希望。