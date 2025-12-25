臺南直航熊本、沖繩開啟 臺南國際航線邁向新里程碑

▲台南直航日本為臺南國際航空升級。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南直飛日本熊本及沖繩航線陸續啟航，象徵臺南國際航空網絡再度升級，為城市國際化發展邁出關鍵一步。

市長黃偉哲表示，促成臺南直飛日本熊本航線是市府團隊多年來努力的成果。臺南與日本不僅皆以文化底蘊深厚、美食特色鮮明聞名，更因台積電設廠而具備更緊密的產業與人才往來需求。如今透過直航正式啟動，兩地在觀光、產業、文化與城市外交都將展開更緊密的交流。

觀光旅遊局林國華局長指出，「臺南—熊本」航線由台灣虎航每週二、五飛航，開啟日本旅客造訪臺南最便捷的空中通路。日本旅客可直接從九州飛抵臺南，深入探索這座以美食、古蹟與城市文化聞名的古都。臺南近年廣受日本旅客喜愛，新航線預期將吸引更多旅客安排週末小旅行、深度文化體驗或美食巡禮，並帶動觀光、旅宿與商圈等產業同步成長，展現臺南作為國際觀光城市的強大吸引力。

此外，臺南直飛沖繩航線也在今(25)日啟航！其航線為每週四、日飛航，而沖繩是深受台灣旅客喜愛的海島旅遊勝地，又與臺南與沖繩皆擁有悠久的海洋文化與歷史淵源，兩地在節慶活動、文化交流及海洋資源上均有高度連結，相信未來將能促使日本旅客以臺南作為探索台灣的第一站。

▲首航水門禮。