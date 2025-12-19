臺南直飛日本熊本及沖繩航線開通 南市府以貼心安心旅遊服務迎接入境遊客

南市觀旅局因應直飛日本熊本及沖繩航線開通規劃系列措施，航空站旅服中心安排具日語能力人員及配備雙向多語翻譯設備，以貼心安心旅遊服務迎接入境遊客。（記者李嘉祥攝）

▲南市觀旅局因應直飛日本熊本及沖繩航線開通規劃系列措施，航空站旅服中心安排具日語能力人員及配備雙向多語翻譯設備，以貼心安心旅遊服務迎接入境遊客。（記者李嘉祥攝）

臺南航空站即將開通直飛日本熊本、沖繩的國際新航線，臺南市政府觀光旅遊局預先啟動橫向聯繫，包含即時旅遊諮詢、交通資訊、景點推薦及換匯服務等，完善各項旅遊友善服務，以最溫暖、便利方式迎接日本旅客到訪，為臺南觀光市場注入嶄新動能，也深化雙方城市觀光文化交流連結。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，臺南近年屢獲國際媒體高度肯定，獲選「2024年全球最酷景點」、「2024年最佳參訪地」，今年度更榮獲得英媒Time Out評選為「亞洲十大街頭美食城市」，是臺灣唯一獲選城市；今年也成功爭取「臺南－熊本」及「臺南－沖繩」國際航線，觀旅局已經做好準備，透過橫向聯繫與相關單位共同完善各項旅遊服務措施，讓國際遊客落地那一刻起就能感受臺南的熱情款待。

觀旅局長林國華指出，為讓日本遊客一下飛機即可感受到臺南親切熱情，市府推動一系列安心、用心、貼心的旅遊服務措施；臺南航空站旅遊服務中心安排日語能力的旅服人員，並配備即時雙向多語翻譯設備，確保溝通順暢無障礙，亦已辦理外語友善計程車教育訓練，共同建構友善的旅遊環境，在語言溝通時感到更安心。

林國華局長說，為便利日本遊客使用大眾運輸工具，市府特別製作交通旅遊資訊圖卡懶人包，提供詳盡公車路線與搭乘指南，可快速抵達市區展開旅遊行程，同時也貼心精選四條台灣觀巴遊程商品，四人以上預約即可於臺南火車站後站集合出發，享有專人專車的深度導覽服務。

林國華局長強調，二條國際航線啟航不僅是交通的串聯，更是城市文化交流的重要橋梁，也感謝臺灣銀行臺南分行於正常上班時段內配合國際航班時間，安排專人至臺南航空站提供遊客換匯服務，希望透過各項完善的旅遊服務措施，打造更具吸引力的國際觀光環境，歡迎日本旅人走進臺南，放慢腳步感受歷史文化底蘊、人文特色與多元的節慶活動。