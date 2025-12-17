臺南直飛熊本、沖繩新航線啟航 日語服務、換匯一站到位

臺南航空站即將開通直飛日本熊本、沖繩的國際新航線，臺南市政府觀光旅遊局啟動橫向聯繫完善各項旅遊友善服務，包含即時旅遊諮詢、交通資訊、景點推薦及換匯服務等，將以最溫暖、便利的方式迎接日本旅客到訪，為臺南觀光市場注入嶄新動能，深化雙方城市觀光文化交流連結。

臺南航空站旅遊服務中心安排日語能力的旅服人員，旅遊溝通更安心。（圖／台南市政府）

臺南市長黃偉哲表示，臺南近年屢獲國際媒體高度肯定，不僅獲選「2024年全球最酷景點」、「2024年最佳參訪地」，更榮獲英媒《Time Out》評選為「亞洲十大街頭美食城市」，是臺灣唯一獲選城市。黃偉哲指出，成功爭取「臺南─熊本」及「臺南─沖繩」國際航線，讓臺南在國際旅遊市場更進一步發光發熱、話題不斷。

辦理外語友善計程車教育訓練，共同建構友善的旅遊環境。（圖／台南市政府）

黃偉哲說，市府觀光旅遊局已經做好準備，透過橫向聯繫，與相關單位共同完善各項旅遊服務措施，讓國際遊客落地的那一刻起，就能感受臺南這座城市的熱情款待。

四人以上即可預約「台灣觀巴」，享有專人專車的深度導覽服務。（圖／台南市政府）

觀光旅遊局局長林國華指出，為了讓日本遊客一下飛機即可感受到臺南親切熱情，已做好萬全準備提供安心、用心、貼心的旅遊服務措施。在溝通安心方面，臺南航空站旅遊服務中心安排日語能力的旅服人員，並配備即時雙向多語翻譯設備，確保溝通順暢無障礙，亦已辦理外語友善計程車教育訓練，共同建構友善的旅遊環境。

臺南航空站出站即可轉乘公車展開古都之旅。（圖／台南市政府）

在接駁用心部分，林國華表示，為便利日本遊客使用大眾運輸工具，特別製作交通旅遊資訊圖卡懶人包，提供詳盡公車路線與搭乘指南，可快速抵達市區展開旅遊行程。遊程貼心方面，貼心精選四條台灣觀巴遊程商品，四人以上預約即可於臺南火車站後站集合出發，享有專人專車的深度導覽服務。

林國華指出，臺灣銀行臺南分行將於正常上班時段內配合國際航班時間，安排專人至臺南航空站提供遊客換匯服務，希望透過各項完善的旅遊服務措施，打造更具吸引力的國際觀光環境。林國華表示，隨著兩條國際航線啟航，不僅是交通的串聯，更是城市文化交流的重要橋梁，誠摯邀請日本旅人走進臺南，放慢腳步感受歷史文化底蘊、人文特色與多元的節慶活動，「沒來過臺南就不算到過臺灣」讓臺南成為日本旅人心中值得一來再來的城市。

