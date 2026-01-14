南市長黃偉哲、經發局長張婷媛、市場處代理處長林士群、永康區長李皇興邀市民走進眷村舊時光，在年貨採買中感受年味與人情溫度。



農曆新年將至，為迎接馬年，臺南市政府自廿三日起至廿五日將於永康區永華路及探索教育公園舉辦「一一五年臺南眷村年貨嘉年華」，昨（十四）日並於永華市政中心舉辦造勢會，財神爺以熱舞開場及發送糖果，市長黃偉哲、經濟發展局長張婷媛、市場處代理處長林士群、永康區長李皇興邀市民走進眷村舊時光，在年貨採買中感受年味與人情溫度。

黃偉哲市長表示，臺南有許多眷村聚落，孕育出獨特飲食文化及兼容並蓄的區域特色，雖歷經改建，人情味與眷村美食仍深植人心；永康區是臺南眷戶最多的行政區，今年首次舉辦眷村年貨大街活動，盼辦出特色，讓市民及遊客體驗及傳承眷村年節文化。

張婷媛局長指出，眷村年貨大街活動以永康區作為重現眷村生活舞台，規劃市集、特色美食及多元藝文演出，預估有近百間年貨及美食攤商參與，重現眷村年節熱鬧景象，期吸引民眾提前採買及炒熱年前買氣。活動期間也結合「臺南購物節」，民眾於市集消費掃描攤位數位行銷券，每消費滿五十元即可獲得抽獎序號，消費越多中獎機會越高，有機會將百萬電動車、家電、住宿券及現金好禮帶回家，邀大家來臺南逛年貨、感受眷村年味。

林士群代理處長說明眷村年貨大街活動以「馬年意象」結合年貨採買節慶氣氛，祝福民眾「財運馬上到」，歡迎來眷村嘉年華採買好物、體驗過往曾燦爛的眷村風華。相關活動資訊可關注「臺南市市場巡禮」臉書專頁。