臺南眷村年貨大街開跑 感受濃濃年節氛圍

記者王勇智／臺南報導

臺南市南區年節活動「眷村年貨大街」即將熱鬧登場，首場將於1月29日至2月2日在水交社眷村文化園區舉行，接著於2月6至10日移師臺南市棒球場旁接力辦理；臺南市政府今（22）日正式宣告南區眷村年貨大街開跑，邀請民眾走進眷村，感受濃濃年節氛圍。

臺南市南區區公所說明，今年南區眷村年貨大街採「雙場域、跨時段」方式規劃，讓市民在春節期間一次體驗南區多元且豐富的眷村年味；活動由明德里辦公處主辦「水交社文化季暨眷村年貨大街」，並由新生里辦公處接力舉辦「臺南眷村年貨大街」，兩場活動相互串聯，匯集眷村年菜、特色小吃及各式應景年貨，共同打造南區獨具特色的年節盛會。

南區區公所表示，眷村年貨大街結合文化展演與在地創意元素，現場除了豐富的眷村美食，以及臘肉、香腸、南北貨、糖果等傳統年貨攤位外，也規劃多項精采表演，邀請在地學校與藝文團隊參與；同時設有文創市集、摸彩活動及愛心義賣等多元內容，為活動增添熱鬧氛圍。

臺南市政府指出，眷村美食不僅令人懷念，更承載珍貴的時代記憶與生活智慧。誠摯邀請民眾攜家帶眷，於農曆年前走訪南區眷村年貨大街，選購充滿年節氣息的特色年貨；採買過後也可順道走訪水交社文化園區，園區內設有AIR臺南館、眷村主題館、飛行親子館等8大主題館，展覽內容豐富多元，讓民眾深入了解眷村文化與歷史，歡喜迎接嶄新的新春佳節。

臺南市政府今日正式宣告南區眷村年貨大街開跑，邀請民眾走進眷村，感受濃濃年節氛圍。（臺南市政府提供）

