▲臺南科技教育創意實作競賽從生活情境為核心，培養學生問題解決能力。（記者李嘉祥攝）

為培養學生科技素養與動手實作能力，臺南市政府教育局於新化國中舉辦「114學年度科技教育創意實作競賽臺南市初賽，由南市8所科技中心與科技領域輔導團協力辦理，以生活情境為核心，鼓勵學生從真實問題出發，結合科技領域相關知能，透過團隊合作與創意思維，設計並製作具實用性與可操作性的機構裝置，展現科技應用與問題解決能力，吸引近200名學生參賽。

此次競賽以「智慧城市的資源回收物流挑戰」為核心情境，參賽隊伍須在4小時的現場實作時間內完成一台具備資源搬運功能的「運輸裝置」，並自行設計搭建一座「斜坡橋」，挑戰結合機構設計、動力控制與臨場應變的多項任務，考驗學生即時判斷、問題分析與團隊協作能力。

市長黃偉哲表示，科技快速發展，教育需讓學生具備理解科技、運用科技解決問題的能力；科技教育創意實作競賽強調從構想、設計到製作與調整完整學習歷程，讓學生在實作中累積經驗、在挑戰中培養能力，讓競賽不僅是作品成果的呈現，更是完整且真實的科技實作學習歷程；未來市府會持續推動科技教育，支持學校善用科技中心資源，結合課程與實作活動，讓學生能在生活情境中應用科技、激發創意，為迎接科技社會奠定基礎。

教育局長鄭新輝指出，南市8所科技中心長期提供課程支援與專業協助，是學校推動科技教育的重要後盾；科技教育創意實作競賽強調跨域學習、問題解決與動手實作能力，學生需依競賽命題情境，進行結構設計、動力控制與策略規劃，每個步驟都需發揮創新思考與問題解決能力，也具有挑戰性；教育局也會持續整合科技中心資源、強化師資支持，穩健提升學生科技素養與實作能力。

參賽學校仁德國中校長鍾國璽說，學校平時即透過科技課程與社團培養學生基礎能力，此次競賽要求學生在有限時間內運用現場材料完成任務，也考驗其臨場應變與實作整合能力；該校學生從賽前準備到正式上場歷經多次模擬與修正，訓練重點不只在完成裝置，而是在過程中學習如何拆解問題、分工合作與整合不同領域的知識，透過反覆測試與討論展現思考深度與解決問題能力。

後甲國中校長蔡佳宏說，學校長期推動科技教育，透過課程、社團與競賽訓練，讓學生有系統地累積實作經驗；參賽學生於訓練過程中逐步建立團隊默契，也更能理解科技應用與生活問題之間的連結，期待未來能代表南市在全國賽中展現扎實的科技教育成果。