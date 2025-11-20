臺南科技產業專區第二次事業計畫公聽會 回應排水及交通與生態議題

南市地政局舉辦臺南科產專區開發案第二次事業計畫公聽會，韓榮華參事率市府團隊向土地所有權人、承租戶及周邊居民說明開發內容進度。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府地政局20日於西賢里活動中心舉辦「臺南科技產業專區開發案」第二次事業計畫公聽會，韓榮華參事率市府團隊向土地所有權人、承租戶及周邊居民說明開發內容進度，並重點回應第一場公聽會所提出的排水、交通規劃、生態平衡及租約補償等相關問題。

地政局長陳淑美表示，「臺南科技產業專區開發案」開發面積約30.23公頃，其中公有土地比例達99.74%，以教育部學產基金土地為主，過去多採三七五租約作養殖使用，長期未能有效發揮土地使用效益，市府透過都市計畫變更與區段徵收方式重新規劃土地用途，提升土地利用效益，並兼顧產業發展、公共設施取得及既有承租人權益，打造南科延伸的創新產業聚落。

地政局說明該案開發後可同步取得約12公頃公共設施用地，考量周邊民眾休憩活動需求，計畫區內規劃1.43公頃的公園用地及0.31公頃的公園兼兒童遊樂場用地，提供全齡友善的休憩場域；公園設計呼應區域自然資源，融入魚塭意象、陸蟹語彙等，強調與地區紋理、自然環境的鏈結，營造地區特色及亮點。

因該區地勢低窪且位於淹水潛勢區，特別規劃1.64公頃公園兼滯洪池用地，連同利用1.43公頃公園用地設置地下式滯洪池，計畫設置滯洪量體48125立方公尺，未來透過出流管制以及工程設計以低衝擊開發方式，可有效避免開發後增加的逕流加重原排水系統負擔；另公園兼滯洪池用地以保留自然環境基底為原則，營造濕地公園環境，提供周邊生態物種如鳥類、陸蟹得以棲息利用綠色韌性基地；相關設計依據區域水文條件及未來氣候韌性標準辦理，確保開發後整體排水安全及生態補償作為，加上水利局已提報中央爭取「中西區C3抽水站改建工程」經費，更加強化周邊地區排水系統效益。

因應安平地區觀光熱潮及車流量日增，市府規劃1公頃停車場用地，預留銜接主要道路出入口配置，提升交通動線效率；另因應產業園區通勤需求，未來交通局將加強和緯路等周邊道路車流分流、交通號誌動態調整與監控機制，以利尖峰時段車流疏導，並視產業專區進駐情形，適時調整公車、公共自行車等公共運輸服務；另也整併原有三處未開闢學校用地，調整為第二種產業專用區兼容許文教使用，並同步規劃3公頃文中小用地，因應未來產業人才子女就學需求，兼具產業和教育均衡發展。

地政局指出，第一次公聽會有多位民代參與，關注排水安全、交通配置、生態平衡等議題，並要求市府充分說明並納入地方意見，相關設計將依民眾與民意代表意見優化，以確保開發品質與區域生活環境兼顧；針對地主及承租戶提出的租約補償問題，會依《耕地三七五減租條例》辦理相關補償機制，以保障既有承租人權益，並有效協助解決歷史租約及土地閒置問題；第二次公聽會中議員及民眾針對產業開發方向、水利、交通、生態及保留地方紋理等議題提出的建議，也會攜回研議。

地政局長陳淑美強調，臺南科技產業專區具備良好區位、交通可及性及周邊學研資源等優勢，可補足半導體上游產業鏈量能，促進地方人才培育、科技產業之產品研發與數位轉型，透過區段徵收公益性與土地活化效益，可創造市府、教育部、產業界、市民及原承租戶「五贏」，為臺南產業升級與城市發展注入新動能。