臺南築角計畫成果展暨頒獎

▲南市長黃偉哲、都發局長林榮川主持臺南築角計畫成果展暨頒獎，肯定社區與青年團隊樹立社區與團隊合作最佳示範。



（記者李嘉祥攝）

「臺南築角創意營造計畫」邁入第十五年，昨（二十一）日於民治市政中心舉行「二零二五年成果展暨頒獎典禮」，市長黃偉哲頒獎肯定十二組提案團隊與社區夥伴克服颱風豪雨等不利天候影響，攜手完成營造點，展現高度韌性與行動力。

市長黃偉哲表示，臺南築角創意營造計畫自賴清德總統擔任市長期間推動迄今，歷經多年累積與深化，發展成結合地方創意、公共參與及社區實踐重要平台，不僅為城市角落注入新風貌，也培育青年投入公共事務的實作能力，感謝各大專院校與社區營造團體多年來努力，也期許各社區居民與青年團隊能持續在築角計畫中激盪創意，創作更多作品，讓築角精神持續在臺南各地發光。

都市發展局長林榮川說，臺南築角計畫推動十五年來累積超過百個社區上千名師生參與，逐步建立跨世代、跨專業合作網絡；今年以「一五一十」為主軸，持續強化在地性、創新性與公共性，吸引淡江、銘傳、文化、靜宜、南臺科大、南應大等十校五十多位大專院校青年參與，社區部分包括新營姑爺、後壁崁頂、鹽水後宅，進階型駐村計畫有新營大宏、後壁新東等，共計有十二處營造點。

林榮川局長指出，今年因多起風災影響，部分社區場域受損、工期延宕，但社區夥伴與青年學生團隊災後立即投入修復與協助工作，凸顯築角計畫不僅是空間營造，更是培養青年社會責任與公共參與的重要平台，未來會持續透過築角計畫深化社區自主能力，提升地方韌性與擴大公共參與。